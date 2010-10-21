Анонс на 21 жовтня

* 9:30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція голови ГоловКРУ України П.Андрєєва на тему: «Про результати комплексного аудиту національної економіки». Прес-конференція присвячена питанням стану фінансово-бюджетної дисципліни в державі та результатам роботи органів державної контрольно-ревізійної служби у межах проведення аудиту стану національної економіки (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Круглий стіл на тему: "Обговорення концепції революційної реформи у будівельній галузі, яку розробили за ініціативою віце-прем’єр міністра Сергія Тігіпка та міністра регіонального розвитку та будівництва України Володимира Яцуби Мінрегінбуд, Держкомзем, Держкомпідприємництво, УБА та грузинські експерти". Запрошені: Сергій Тігіпко, віце-прем`єр-міністр України; Володимир Яцуба, міністр регіонального розвитку та будівництва України; Юрій Аністратенко, заст..міністра КМУ; Лариса Скорик, архітектор; Андрій Миргородський, заслужений архітектор України; Лев Парцхаладзе, голова Ради директорів УБА та ін.

" Прес-конференція "Драгон Капітал".

* Круглий стіл на тему: "Ситуація на українських дорогах та шляхи її поліпшення у контексті останніх трагічних подій на дорогах і залізничних переїздах України". Організатори: ВГО «Асоціація безпеки дорожнього руху» і міжнародна експертна організація в галузі безпеки дорожнього руху DEKRA, яка бере участь в реалізації Європейської Хартії «Двадцять п`ять тисяч врятованих життів". Учасники: заст..начальника Департаменту ДАІ МВС України Сергій Будник; директор департаменту безпеки Мінтрансзв`язку України Юрій Гержод; заст.голови «Укрєвроінфрапроекту» Олександр Красноштан; менеджер з питань розвитку України представництва Світового банку Тамара Сулухія.

* Азаров відвідає "Охматдит".

* Розпочнеться засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, на якому планується розглянути питання про дотримання вимог законодавства України з питань оренди державного майна та виконання умов договору оренди на шахті «Білозерська» (м. Білозерська Донецької обл.) (вул. Банкова, 5-7, к. 418). Вхід за картками акредитації.

* Прес-конференція Клюєва в КМУ.

* 16-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: ” Битва за врожай! 33 рік повертається?” Мешканці Баришевського району оприлюднять звернення до Президента України з метою захисту врожаю від бандитів, які не дають їм збирати вирощені посіви. Потрощена техніка, комбайни, відібране зерно, як у 1933 році, люди, які втрачають все. Усе це відбувається сьогодні, за 50 км від Києва, з відома правоохоронних органів. На прес-конференції будуть продемонстровані докази та свідчення наявності злочину та змови проти цілого села (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 440 91 55. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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