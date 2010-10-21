Профільний комітет ВР за розширення прав міліції у боротьбі з гральним бізнесом

Комітет Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва підтримав закон, що розширює права міліції у боротьбі з гральним бізнесом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Комітету, представляючи підготовлений до другого читання законопроект 5349-д, голова Комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що він надає Міністерству внутрішніх справ необхідні повноваження для того, щоб закрити усі гральні салони.

"Ми провели декілька нарад із Міністерством внутрішніх справ, і дійшли до спільного розуміння того, які повноваження необхідні міліції, аж до кримінальної відповідальності, конфіскації та ліквідації майна порушників закону. Після ухвалення цього документа ми будемо чітко розуміти: чи гральний бізнес "кришується" міліцією, чи вони зможуть навести лад у країні", - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, незважаючи на те, що в Україні діє закон про заборону грального бізнесу, казино і зали ігрових автоматів продовжують працювати.

«Гральний бізнес пішов у тінь, але не зник з життя українців. Якщо відразу після ухвалення закону про скасування грального бізнесу пройшла хвиля закриттів гральних закладів, то зараз у цій сфері суцільний «бєспрєдєл». Гральний бізнес вийшов із підпілля, а правоохоронні органи ведуть імітацію боротьби з цим незаконним бізнесом», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона зазначила, що зараз у боротьбі з гральним бізнесом діє дуже довга і ускладнена процедура: міліція ходить на перевірку, складає акт, після цього передає цей акт податковій службі, і вже податкова звертається до суду. «Мета закону - спростити процедуру і дати більше прав міліції. Таким чином, ми даємо міліції інструмент для закриття тіньового ринку», - зазначила голова Комітету ВР.

Крім того, на засіданні Комітету не був підтриманий ряд законопроектів, автори яких пропонують дозволити діяльність казино та ігрових салонів на окремих територіях. "До тих пір, поки не буде ліквідовано нелегальний гральний бізнес, говорити про якісь моделі відновлення грального бізнесу в тій чи іншій формі я вважаю неприпустимим", - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також за ініціативою депутатів від Партії регіонів Комітет з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва відправив на доопрацювання підготовлений до другого читання президентський законопроект «Про ринковий нагляд та контроль продукції» (6694) і ряд законопроектів, пов`язаних із цим документом.