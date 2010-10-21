Клюєв: У ході засідання українсько-російської міжурядової комісії очікується підписання 11 документів

У ході засідання українсько-російської міжурядової комісії з економічного співробітництва 27 жовтня в Києві планується підписання 11 двосторонніх документів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

«Буде підписано близько 11 документів», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також повідомив, що в ході засідання комісії також обговорюватиметься питання щодо зміни формули розрахунку ціни газу для України.

«Стоятиме питання щодо вартості газу й про зміну формули та підходу до вартості газу», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також повідомив, що минулого тижня в Україну для підготовки засідання міжурядової комісії приїжджав перший заступник глави уряду Російської Федерації Ігор ШУВАЛОВ, а завтра до Москви для підготовки засідання летить він сам.