Київрада 28 жовтня розгляне питання про відміну приватизації понад 300 об’єктів столиці

Київська міська рада планує на своєму засіданні 28 жовтня розглянути проект рішення про внесення змін до «Програми приватизації комунального майна на 2007 – 2010 роки».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі депутата Київради Дениса МОСКАЛЯ, який є заступником голови Постійної комісії з питань власності.

За його інформацією, проект рішення включений до порядку денного засідання. Політик зазначив, що документом передбачено виключення з Програми приватизації близько 300 об’єктів, зокрема, будівель низки комунальних підприємств – КП «Київавтошляхміст», ШЕУ Солом’янського, Дніпровського, Голосіївського та інших районів, КП «Київський іподром», а також райвідділу міліції Дарницького району і Київської транспортної прокуратури.

Також, за словами Д.МОСКАЛЯ, передбачено виключити з Програми приватизації будівлі Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Київської обласної митниці, Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.Комісаренка АМН України та низку інших важливих для міста і країни в цілому об’єктів.

«Я переконаний, що Програму приватизації необхідно переглядати, щоб не виникали такі ситуації, як із будівлями іноземних посольств. Адже ми пам’ятаємо, як зовсім нещодавно завдяки нашим зусиллям ці будівлі в останній момент були виключені з переліку об’єктів, що підлягають продажу », - зазначив Д.МОСКАЛЬ.

Депутат підкреслив, що буде наполягати на виключенні з Програми приватизації і решти стратегічних підприємств, наприклад, «Київміськбуду», «Київгазу», «Київводоканалу», «Київхімволокна» та інших.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр МАЗУРЧАК заявив, що в мерії підготовлено перелік з понад 300 важливих об’єктів столиці, які пропонуватиметься депутатам Київради вилучити з програми приватизації. Відповідний проект рішення, за його словами, планувалось винести на розгляд депутатів міськради на найближчу сесію.

Довідка УНІАН. 25 березня ц.р. Київрада скасувала свої попередні рішення про приватизацію приміщень, які займають 13 посольств та 9 об’єктів метрополітену. Трохи раніше через соціальну напругу та протест прокуратури депутати скасували рішення про приватизацію приміщень Володимирського та Житнього ринків.