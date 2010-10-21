Анонс подій 22 жовтня

Мітинг працівників підприємств легкої промисловості біля стін Верховної Ради з вимогами встановити рівні конкурентні умови на внутрішньому ринку України.

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Відбудеться розширене засідання колегії Генеральної прокуратури України на тему: «Про стан дотримання вимог законодавства про оплату праці, сплату внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування і прокурорського нагляду з цих питань».

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Пленарне засідання Верховної Ради України.

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Прес-конференція на тему: «Розкриття причин виникнення аномального антициклону над Росією, що привели до засухи і пожеж літом в 2010 роки».

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Компанія Агротон планує оголосити про завершення IPO на Варшавській фондовій біржі. Міжнародним менеджером розміщення виступає інвестиційна компанія Phoenix Capital.

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Круглий стіл на тему: «Міжнародні агентські, дистрибуционные і франчайзинговые договори: актуальні питання, європейська практика, останні тенденції».

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Прес-конференція на тему: «2011 рік на ринку комп`ютерної, цифрової техніки, споживчої електроніки і мобільної телефонії - рік сюрпризів?». Учасники: експерти компаній Alcatel, Asus, Beko та інші.

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Прес-конференція на тему: “Українські банки нарощують кредитування - ознака стабілізації фінансового сектора або гра цифр?” Учасники: Валерій Новіцкий, зам.директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ та інші.

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Прес-конференція з нагоди міжнародного дня кредитних союзів. Організатори - Всеукраїнська асоціація кредитних союзів і об`єднання кредитних союзів «Програма захисту внесків».

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(УНІАН)