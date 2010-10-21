Головне за 21 жовтня

Новини дня

* * *

Соцполітика

Азаров візьме участь у переговорах між урядом, роботодавцями та профспілками

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав згоду на участь у переговорах з укладення нової Генеральної угоди між урядом, роботодавцями та профспілками.

Як повідомили УНІАН у Федерація профспілок України, про це прем’єр заявив 20 жовтня під час засідання Кабінету міністрів України у відповідь на інформацію представника Спільного представницького органу профспілок щодо неможливості конструктивного завершення переговорів.

У ФПУ нагадують, що навколо укладення Генеральної угоди на 2010-2012 роки тривають «баталії». Залишилося 15 розбіжностей, з них принципових 5, без вирішення яких, вважають профспілки, неможливе підписання нової Генеральної угоди. Питання стосуються розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, єдиної тарифної сітки, динаміки зростання заробітних плат у посткризовий період.

Заступник голови ФПУ Григорій ОСОВИЙ зазначив, що ще у жовтні 2009 року було ініційовано перед Кабінетом міністрів України та всеукраїнськими об’єднаннями роботодавців проведення колективних переговорів з укладення Генеральної угоди на новий термін. З основних питань переговори були завершені у червні цього року. Залишилося 15 позицій, які профспілки та роботодавці домовлялися розглянути оперативно. Генеральну угоду планувалося укласти вже влітку цього року.

За словами Г.ОСОВОГО, на жаль, так не сталося, незважаючи на неодноразові звернення Спільного представницького органу профспілок, Федерації профспілок України, особисто голови ФПУ, народного депутата Василя ХАРИ до прем’єр-міністра України. Він зазначив, що уряд погоджувався з необхідністю активізувати процес, давав відповідні доручення міністрам, віце-прем’єр-міністрам терміново опрацювати питання, пов’язані з розбіжностями, але переговори так і не завершено.

”У зв’язку з чим на засіданні Кабінету міністрів я, як представник Спільного представницького органу профспілок, наголосив, що така ситуація не може продовжуватися у тому ж «форматі», що є необхідність перевести переговори з прийняття нової Генеральної угоди на найвищий рівень й, аби «проставити крапки» й у принципових питаннях, запросив прем’єр-міністра України на спільне засідання учасників переговорного процесу”, - повідомив Г.ОСОВИЙ.

За його словами, 5 неузгоджених розбіжностей належать безпосередньо до компетенції уряду, наприклад, регулювання оплати праці у бюджетному секторі.

Профспілки пропонують створити профспілки для малого та середнього бізнесу

Для українських підприємців профспілки є найнадійнішим союзником у справі збереження і розвитку їхнього бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання висловив голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України В’ячеслав РОЙ у виступі на Всеукраїнському форумі підприємців 2010, який проходив у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза».

«Ви боретеся за свій бізнес, а часто ця боротьба в українських реаліях перетворюється на війну, і тому ви шукаєте собі союзників, - сказав В.РОЙ. - Прикро, що більшість з вас не бачить союзника у профспілках. Цей союз вам обійдеться набагато дешевше, ніж, скажімо, «криша» у політичної партії. А головне: профспілки – ваш ідейний союзник, а отже - найнадійніший союзник, бо союз підприємців та найманих працівників ґрунтуватиметься на взаємному інтересі. Наймані працівники та підприємці мають дуже сильний спільний інтерес – збереження бізнесу як джерела заробітку на життя для одних і джерело прибутку інших».

«Це той союзник, з яким ви можете, на відміну від влади, домовлятися на рівних», - сказав В.РОЙ.

Він застеріг підприємців від спокуси «думати, що краще заплатити корупціонерам, а потім витиснути додатковий прибуток з найманого працівника». «Це дуже небезпечний для бізнесу шлях, - сказав В.РОЙ. - Бо коли ви притиснете своїх працівників до краю, у тому числі й для того, щоб задовольнити все більші і більші апетити чиновника, і коли ці працівники, не бачачи ніякої для себе вигоди від вашого особистого бізнесу, почнуть з вами війну на знищення, будете кликати на підмогу державу. Чим врешті-решт закінчуються в історії подібні ситуації, кожен з вас добре знає хоча б з шкільного курсу історії».

Розмір субсидій на оплату ЖКП в Україні зменшився

У січні-вересні цього року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 40,6 млн. грн., що на 6,1 млн. грн. менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначено в розмірі 37,5 млн. грн., у сільській – 3,1 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-вересні ц.р. було призначено 487,2 тис. сімей (58,7% від загальної кількості сімей, що звернулися за субсидіями), з них в міській місцевості – 392,5 тис., в сільській – 94,7 тис. В порівнянні з аналогічним періодом 2009 року кількість сімей, яким призначили субсидії, зменшилася на 79,7 тис., або на 14,1%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім`ю у вересні ц.р. зменшився, порівняно з вереснем 2009 року, на 34,7% – до 48,5 грн.

Серед регіонів найбільший розмір субсидій спостерігався в Полтавській, Донецькій областях та Києві (103,8-82,7 грн.), найменший – у Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях (11,2 і 13,5 грн.).

Економіка

Україна розвивається за китайською, а не за західною моделлю – депутат європарламенту

Депутат Європарламенту Мікаель ГАЛЕР (група народних партій, Німеччина) вважає, що Україна сьогодні розвивається за китайською, а не за західною моделлю.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив, виступаючи на сесії Європарламенту в Страсбурзі під час обговорення ситуації в Україні.

“Ми маємо говорити про те, що, маючи позитивні новини з галузі промисловості, ми бачимо авторитарний режим, і це більше схоже на китайський підхід, ніж на західний”, - сказав депутат.

Він також висловив стурбованість зростанням ролі СБУ в політичному житті України, зазначивши при цьому, що в Україні помітний цілий ряд “дежа-вю” у питаннях згортання свободи слова, арештів та обшуків представників громадянського суспільства, вилучення у них комп’ютерів з інформацією тощо.

При цьому М.ГАЛЕР звернув окремо увагу на роль у згаданих процесах голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, який також, за його словами, є медіа-магнатом і членом Вищої ради юстиції, що призначає суддів.

Нафта. Газ

Зурабов: Тристороння зустріч щодо модернізації української ГТС планується на рівні міністрів

Тристоронню зустріч Україна - Росія - ЄС щодо обговорення газових питань, у тому числі й модернізації газотранспортної системи України, планується провести на рівні міністрів енергетики України Юрія БОЙКА і Росії Сергія ШМАТКА за участю Комісара з питань енергетики Європейського Союзу Гюнтера ЕТТІНГЕРА.

Про це в коментарі УНІАН повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ.

«Поки йдеться про те, щоб відбулася зустріч у форматі БОЙКО, ШМАТКО і ЕТТІНГЕР», - сказав посол.

При цьому М.ЗУРАБОВ уточнив, що дату проведення такої зустрічі ще не визначено.

«Ми думаємо, що 27 числа під час візиту прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА до Києва це питання обговорюватиметься. Можливо, тоді й буде визначено конкретну дату зустрічі», - сказав М.ЗУРАБОВ.

Фінанси

НБУ у вересні збільшив об’єми золота у міжнародних резервах на 0,1%

Національний банк України у вересні 2010 року збільшив об`єми золота в офіційних резервних активах (міжнародних резервах) на 0,1%, або 0,001 млн. тройських унцій.

Про це повідомляє сайт Нацбанку.

Згідно з повідомленням, за січень-вересень об`єм золота в резервах збільшився з 0,869 млн. до 0,879 млн. тройських унцій.

Номінальна вартість золота в резервах за дев`ять місяців 2010 року збільшилася на 21%, у вересні - 6%, до 1083,78 млн. дол.

При цьому за січень-вересень питома вага золота в золотовалютних резервах скоротилася з 3,75% (на початок 2010 року) до 3,32% (на кінець вересня 2010 року).

На кінець вересня об`єм іноземних конвертованих валют в резервах Нацбанку склав 33,516 млрд. дол., у т.ч. цінні папери - 18,612 млрд. дол., валюта і депозити - 14,904 млрд. дол.

Об`єм золота, яке не включається в офіційні резервні активи, на кінець серпня склав 19,17 млн. дол.

ГоловКРУ виявило нецільове використання коштів у «Родовід Банку», «Укргазбанку» й банку «Київ»

Головне контрольно-ревізійне управління (ГоловКРУ) під час аудиту національної економіки, початого в березні 2010 року, виявило нецільове використання коштів у «Родовід Банку», банку «Київ» і «Укргазбанку», в капіталізації яких брала участь держава.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив голова ГоловКРУ Петро АНДРЄЄВ.

За його словами, в ПАТ «Родовід Банк» були виявлені порушення й недоліки на загальну суму 22,6 млрд. грн. Зокрема, в 2009 році банк безпідставно списав із балансу заборгованість за виданими кредитами й нарахованими на них відсотками в сумі 3,535 млрд. грн., а також перерахував кошти юридичній фірмі за надану правову допомогу в сумі 301,6 млн. грн., що призвело до завдання збитків у сумі 3,837 млрд. грн., при цьому з іпотеки було безпідставно виведено ліквідне майно позичальників вартістю 10,8 млрд. грн. (готель, офісні та інші нежитлові приміщення).

Згідно зі спільною постановою Кабінету міністрів і Національного банку України на баланс «Родовід Банку» були передані зобов`язання ТОВ «Укрпромбанк» за вкладами фізосіб на суму 6,8 млрд. грн. без передачі відповідних активів для їх покриття. Враховуючи, що в січні 2010 року НБУ ухвалив рішення про ліквідацію «Укрпромбанку», що фактично зробило неможливою передачу таких активів, операція може призвести до отримання «Родовід Банком» збитків у зазначеному розмірі.

Промисловість

Янукович зустрівся з керівниками Posco та «АрселорМіттал»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрівся з керівниками великих металургійних компаній - генеральним директором Posco Чун-Янг ЧОНГОМ та головою правління «АрселорМіттал» Лакшмі МІТТАЛОМ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Під час зустрічі з керівником корейської компанії Posco Президент відзначив, що дуже зацікавлений у продовженні позитивного діалогу України та Кореї та його наповненні конкретним змістом.

«Інтеграція у світовий економічний простір потребує створення такого ділового клімату, який би сприяв залученню інвестицій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент висловив упевненість, що реформи, які зараз реалізуються в Україні, працюватимуть на створення комфортних умов ведення бізнесу в нашій державі.

З керівником «АрселорМіттал» глава держави обговорив врегулювання ситуації, пов’язаної з виконанням інвестиційних зобов’язань.

«Вважаю, у нас є можливість обговорити ці питання і знайти компроміс», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Підприємництво

Польща збільшила видачу дозволів на роботу українцям

Польська влада у першій половині 2010 року видала громадянам України майже 5 тис. дозволів на роботу в країні, що на 5% більше від показників першого півріччя минулого року.

Про це свідчать дані Міністерства праці і соціальної політики Польщі, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

За даними міністерства, українці отримали третину усіх дозволів на роботу, які були видані в Польщі іноземцям.

Друге місце за кількістю виданих дозволів займають громадяни Китаю, які за перші шість місяців року отримали 2,6 тис. дозволів, а третє - в`єтнамці з 1,3 тисячами дозволів.

Громадяни сусідньої з Польщею Білорусі і Росії отримали, відповідно, близько 1 тис. і 300 дозволів.

За даними міністерства, найбільше дозволів українці отримали на роботу в домашніх господарствах (1,2 тис.), будівництві (700), торгівлі і переробній промисловості (по близько 600), транспорті (майже 400) і сільському господарстві (понад 360).

Загалом кількість виданих дозволів на роботу іноземцям в першій половині року збільшилася до 15,6 тис. з 14,9 тисяч.

Транспорт

ДАІ має намір підвищити штрафи за порушення автомобілістами правил на переїздах

Державна автоінспекція має намір підвищити штрафи за порушення автомобілістами правил на залізничних переїздах.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України Сергій БУДНИК сьогодні в ході «круглого столу» щодо ситуації на українських дорогах повідомив, що планується внести відповідні зміни до законодавства.

Як зазначив він, штраф у 425 грн. за порушення на залізничному переїзді, який на сьогодні передбачено, недостатній. «Вивчатимемо цю проблему, й найближчим часом готуватимемо законодавчі акти», - сказав він.

Загалом С.БУДНИК зазначив, що відомство працює над удосконаленням механізму покарань за порушення правил, посиленням відповідальності.

Приватизація

Київрада 28 жовтня розгляне питання про відміну приватизації понад 300 об’єктів столиці

Київська міська рада планує на своєму засіданні 28 жовтня розглянути проект рішення про внесення змін до «Програми приватизації комунального майна на 2007 – 2010 роки».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі депутата Київради Дениса МОСКАЛЯ, який є заступником голови Постійної комісії з питань власності.

За його інформацією, проект рішення включений до порядку денного засідання. Політик зазначив, що документом передбачено виключення з Програми приватизації близько 300 об’єктів, зокрема, будівель низки комунальних підприємств – КП «Київавтошляхміст», ШЕУ Солом’янського, Дніпровського, Голосіївського та інших районів, КП «Київський іподром», а також райвідділу міліції Дарницького району і Київської транспортної прокуратури.

Також, за словами Д.МОСКАЛЯ, передбачено виключити з Програми приватизації будівлі Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Київської обласної митниці, Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.Комісаренка АМН України та низку інших важливих для міста і країни в цілому об’єктів.