Лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО вважає правильним повернення Конституції 1996 року.

Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, його не лякає «повернення до суперповноважень» Президента, хоча він і не підтримує той спосіб, у який було відновлено дію старої Конституції.

«Це неконституційні, нечесні дії, які не мають нічого спільного із українським та міжнародним правом», - сказав він.

В той же час Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що його задовольняє дана ситуація, оскільки тепер, за аналогією із Грузією, на наступних президентських виборах українці мають можливість обрати Президента, який матиме достатньо повноважень, аби вивести країну з кризи. «Україна може обрати Президента-демократа, тільки не трутня, а нормального, дієвого, з планом порятунку країни, Президента, який без оглядки на «бардачний» парламент почне робити з України нормальну, цивілізовану, європейську країну», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

В той же час він зазначив, що на сьогодні йому важко сказати, хто може стати подібним лідером.