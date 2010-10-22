Клюєв у Москві узгоджує порядок денний засідання Комітету з економічного співробітництва України і РФ

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ перебуває в Москві для узгодження порядку денного засіданні Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-Української міждержавної комісії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, планується, що він проведе переговори з першим заступником голови уряду Російської Федерації Ігорем ШУВАЛОВИМ.

«А.КЛЮЄВ перебуває в Москві для узгодження документів, які будуть розглянуті під час візиту прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА до Києва», - сказав співбесідник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня А.КЛЮЄВ повідомив, що під час засідання українсько-російського Комітету з економічного співробітництва 27 жовтня в Києві планується підписання 11 двосторонніх документів.

27 жовтня В.ПУТІН відвідає Київ для участі в засіданні цього Комітету.