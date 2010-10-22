Турчинов переконаний, що затримання Данилишина є банальним політичним переслідуванням

Перший заступник голови партії «Батьківщина», колишній перший віце-прем’єр Олександр ТУРЧИНОВ переконаний, що затримання екс-міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА є банальним політичним переслідуванням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Не можна це назвати інакше як банальним політичним переслідуванням. На жаль, у нас немає зараз зв’язку з Богданом ДАНИЛИШИНИМ. Ми не маємо уявлення про деталі, які там з ним відбуваються. Я все-таки сподіваюся, що ми зможемо встановити зв’язок, з’ясувати ситуацію і надати правову допомогу», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, звинувачення Б.ДАНИЛИШИНА у підписанні рішень про проведення тендерів за участю одного учасника «ніяк не тягнуть на будь-який кримінальний злочин». «Богдан ДАНИЛИШИН – дуже порядна і досвідчена людина і ніколи не підписав би документи, не маючи на це юридичних підстав» - зазначив він.

«Я маю сподівання, що демократичні країни не будуть співпрацювати з українським режимом у питаннях політичних репресій», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня заступник генерального прокурора Віктор ЗАНФІРОВ заявив, що екс-міністр економіки України, Б.ДАНИЛИШИН був затриманий 18 жовтня у Чехії під час звернення по допомогу до лікувальної установи.

Тим часом, адвокат колишнього міністра економіки Степан УКРАЇНЕЦЬ заявив, що Б.ДАНИЛИШИН сам вирішив зустрітися з українськими слідчими, і добровільно прийшов на цю зустріч у Посольство України в Чехії у супроводі адвокатів. Адвокат підкреслив, що затримання Б.ДАНИЛИШИНА відбулося прямо на території посольства.

За інформацією МВС України, Б.ДАНИЛИШИН “обвинувачується у здійсненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 "Зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України”.

Генеральна прокуратура України почала процедуру екстрадиції Б.ДАНИЛИШИНА.