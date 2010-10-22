Кабмін не зобов’язаний приходити в повному складі на Годину запитань у ВР - Єфремов
13:29, 22 жовтня 2010Різне
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що Кабінет міністрів не зобов’язаний приходити у повному складі на Годину запитань до уряду у Верховній Раді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам, коментуючи незадоволення першого заступника лідера фракції БЮТ Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА відсутністю у ВР всього складу Кабміну.
«Він щось плутає. У п’ятницю ми запрошуємо тих представників, яких запрошуємо», - сказав О.ЄФРЕМОВ.
Він зауважив, що в Регламенті ВР немає норми, яка б передбачала запрошення всього складу уряду.
«Якщо ми будемо працювати таким чином, то паралізуємо роботу уряду», - сказав лідер фракції Партії регіонів.
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