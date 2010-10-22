Головне за 22 жовтня

Новини дня

* * *

Головними новинами дня стали намір ДПА запровадити адміністративну відповідальність за зарплати у "конвертах", заява уряду про намір побудувати на Кіровоградщині завод з переробки урану, заява Тігіпка про спрощення процесу виділення землі під забудову...

Економіка

УСПП попросить Президента ветувати ПК. Бізнесу потрібна підтримка

Український союз промисловців і підприємців (УСПП), інші громадські об`єднання ділових кіл мають намір звернутися до Президента України з проханням накласти вето на проект Податкового кодексу у випадку, якщо він буде прийнятий парламентом без урахування ряду поправок.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби УСПП, переданому агентству УНІАН.

«Якщо проект Податкового кодексу в процесі підготовки його до другого читання в парламенті не буде вдосконалений в контексті збалансування фіскальної і стимулюючої функцій, не міститиме сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу, не стимулюватиме ділову активність і інвестиційний клімат в країні, УСПП, інші громадські об`єднання ділових кіл звернуться до Президента країни з проханням ветувати кодекс», – йдеться в повідомленні прес-служби УСПП.

В УСПП стурбовані значним скороченням видів діяльності, яким надається право працювати за спрощеною системою оподаткування, а саме – наданням права платити єдиний податок тільки фізособам, тоді як юрособи позбавляються такого права; зменшення граничного розміру виручки до 300 тис. грн.; невизначеність норми про перехідний етап для суб`єктів малого бізнесу (як юр-, так і фізосіб) зі спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності на загальну.

Фінанси

НБУ розповів, що відбувається з гривнею

З початку жовтня курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився щодо долара США на 0,27%, до 7,9483 грн./дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Регулятор відзначає, що «на міжбанківському валютному ринку України спостерігається динамічніше зростання пропозиції іноземної валюти, ніж попиту на неї», при цьому конкретні дані не надаються.

На готівковому ринку з операцій продажу доларів США курс гривні знизився на 0,29% – до 7,9779 грн./дол.

Офіційний курс гривні до долара США залишався майже незмінним (близьким до рівня 7,91 грн. за 1 долар – УНІАН). Щодо євро курс гривні знизився на 2,95%, до 11,0889 грн/євро, а до російського рубля – зміцнився на 1,1%, до 2,5742 грн./10 рублів.

ДПА пропонує за зарплату в «конвертах» запровадити адмінвідповідальність

Державна податкова адміністрація України пропонує запровадити адміністративну відповідальність для найманих працівників за неінформування контролюючих органів про отримання зарплати «в конвертах».

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію сьогодні на розширеній колегії Генпрокуратури щодо дотримання законодавства у виплаті заробітної плати та наповнення Пенсійного фонду висловив перший заступник голови ДПАУ Віктор ШЕЙБУТ.

«Необхідно ввести адекватну, солідарну, адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність роботодавця за порушення чинного законодавства при працевлаштуванні працівників та виконання робіт такими працівниками, а також працівника - за неінформування про це державних органів», - сказав він, водночас зауваживши в коментарі журналістам, що до найманого працівника повинна застосовуватися адміністративна відповідальність

На його думку, наразі податкові органі проводять роз’яснювальну роботу, що отримання робітником заробітної плати не “в конвертах” буде вигідно, насамперед, йому, зокрема, при нарахуванні в майбутньому пенсії.

Також В.ШЕЙБУТ висловив думку, що в державі необхідно запровадити поступовий перехід до виплати заробітної плати та інших доходів у безготівковій формі.

На переконання В.ШЕЙБУТА, це дозволить підвищити контроль за операціями суб’єктів підприємницької діяльності при проведенні розрахунків для запобігання тіньовому обігу готівкових коштів.

Водночас у ДПА пропонують скасувати обмеження на перевірки юридичних і фізичних осіб, які порушують чинне законодавство, скасувати обмеження на огляд виробничих приміщень та іншої виробничої нерухомості.

Активи кредитних спілок України в січні-червні скоротилися на 29,3%

Активи кредитних спілок України в січні-червні 2010 року скоротилися на 29,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становили 2,984 млрд. грн.

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції з нагоди Міжнародного дня Кредитних спілок.

За відзначений період обсяг кредитів, наданих членам КС, скоротився на 29,8% порівняно із січнем-червнем 2009 року і становив 2,743 млрд. грн., а обсяг вкладів членів КС на депозитні рахунки скоротився на 43,8% – до 1,662 млрд. грн.

У першому півріччі 2010 року кількість КС в Україні скоротилася на 7,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 700, кількість членів КС – на 30,6%, до 1,521 млн. чоловік, зокрема, кількість вкладників скоротилася на 39,7% – до 70,6 тис. чоловік, а кількість боржників – на 20,5%, до 336,7 тис. чоловік.

ПЕК

Янукович заявив про намір влади побудувати на Кіровоградщині завод з переробки урану

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про намір влади побудувати у Кіровоградській області завод з переробки урану.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час церемонії відкриття радіологічного корпусу Кіровоградського обласного онкодиспансеру.

Говорячи про перспективні сфери розвитку території Кіровоградської області, Президент назвав атомну енергетику і в контексті цього повідомив про намір побудувати завод з переробки урану на її території.

Він також відзначив важливість подальшого розвитку Кіровоградського науково-виробничого підприємства «Радій», яке має відігравати суттєву роль в атомній енергетиці України. В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що сьогодні близько 55% електроенергії виробляється саме завдяки атомним потужностям країни. Глава держави зауважив, що добудова ще кількох атомних блоків дозволить збільшити цей показник до 60%.

Президент окремо відзначив важливість паралельного розвитку альтернативних джерел енергії в Україні. «Модернізація держави – це головна мета, яка сьогодні лежить в основі тих програм, які ми заклали», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ. Президент підкреслив, що йдеться про будівництво сильної країни, а не про розподіл влади, як це було у попередні роки. Сьогодні, зазначив Глава держави, влада в Україні вперше працює як єдиний механізм – команда, яка почала системні реформи.

«Нам треба йти по усіх напрямках розвитку нашої країни – все, що ми робимо, повинно відповідати світовим стандартам», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Також Президент, говорячи про потенціал Кіровоградської області, особливо відзначив перспективність розвитку аграрної галузі. За словами В.ЯНУКОВИЧА, йдеться про збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю, а також про ефективне використання унікальних ресурсів чернозему у регіоні.

«Нафтогаз» прогнозує прямі збитки від реалізації газу ТКЕ і промпідприємствам на рівні 17 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз України» прогнозує прямі збитки від реалізації газу підприємствам теплової комунальної енергетики, а також промисловим підприємствам за підсумками 2010 року на рівні 17 млрд. грн. через невідповідність фактичних цін реалізації газу економічно обґрунтованим.

Про це, виступаючи на колегії Міністерства палива і енергетики України у п`ятницю, повідомив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН.

Він нагадав, що до серпня поточного року природний газ реалізовувався підприємствам ТКЕ за ціною, зафіксованою на рівні грудня 2008 року – 872,78 грн. за тисячу кубометрів. При цьому держхолдинг закуповував імпортний природний газ у першому півріччі за ціною 264 дол. за тисячу кубометрів, реалізовуючи його надалі теплокомуненерго за ціною 74,9 дол. за тисячу кубометрів.

В.ЧУПРУН відзначив, що прийняте Національною комісією регулювання електроенергетики рішення про підвищення граничних цін реалізації газу ТКЕ з 1 серпня на 50%, хоча і було значним, проте, навіть враховуючи його, сьогодні газ реалізується ТКЕ за пільговими цінами. Зокрема, встановлена на рівні 1309,2 грн. за тисячу кубометрів гранична ціна реалізації газу ТКЕ на даний час становить лише 44,3% її економічно обґрунтованого рівня.

Будівництво

Процес виділення землі під забудову спростять

Одержати землю і дозвіл для будівництва в Україні стане простіше.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО на відкритті Міжнародного бізнес-форуму «Стратегія кримського модернізаційного прориву» в Алушті, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Сильна Україна».

«Впродовж місяця ми абсолютно змінимо концепцію щодо виділення землі під будівництво і отримання дозволів на цей вид діяльності», - пообіцяв віце-прем`єр.

За його словами, в цьому контексті було вивчено досвід цілої низки країн, запрошено іноземних експертів для вироблення стратегії запровадження цих змін.

«За нашими попередніми розрахунками, в результаті ухвалення законодавчих ініціатив, які регламентуватимуть процес виділення землі під будівництво, терміни процедури будуть скорочені в чотири рази. У три рази зменшиться час на отримання дозволів для будівельних робіт», - повідомив С.ТІГІПКО.

Він висловив упевненість, що такі нововведення покращать клімат в Україні для інвесторів.

Агро

Аграрії зібрали 39 млн. тонн зерна

За оперативними даними, на 22 жовтня ц.р. аграрії обмолотили 14,2 млн. га площ під зерновими і зернобобовими культурами (97% плану) і намолотили 39,1 млн. тонн зерна.

Такі дані надали УНІАН в Міністерстві аграрної політики України.

Повідомляється, що середня врожайність становить 27,6 ц/га.

За інформацією міністерства, гречка обмолочена з площі 196 тис. га (99%), намолочено 160 тис. тонн зерна, середня врожайність – 8,2 ц/га. Просо обмолочене на площі 83 тис. га (99%), намолочено 127 тисяч тонн зерна, середня врожайність – 15,3 ц/га. Кукурудза на зерно зібрана з площі 2,2 млн. га (83%), одержано 9,7 млн. тонн зерна, середня врожайність – 43,6 ц/га. Рис зібрано з площі 26 тис. га (88%), одержано 143,6 тисяч тонн, середня врожайність – 55,2 ц/га.

Крім того, соняшник зібрано з площі 4,2 млн. га (94%), одержано 6,7 млн. тонн насіння, середня врожайність – 16 ц/га.

Цукровий буряк зібрано з площі 387 тис. га (78%), накопано 11,4 млн. тонн коренеплодів, середня врожайність – 295 ц/га.

Сою зібрано з площі 877 тис. га (83%), одержано 1,4 млн. тонн насіння, середня врожайність – 15,6 ц/га.

В Україні озимі посіяні на 89% прогнозованих площ

В Україні станом на 22 вересня всіма категоріями господарств посіяно 7,6 млн. га озимих зернових культур, що становить 89% прогнозу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики України.

Згідно з повідомленням, озима пшениця засіяна на площі 6,3 млн. га, що становить 93% прогнозу, жито – на 319 тисяч га (92%), ячмінь – на 972 тисяч га (70%).

Посів озимого рапсу проведено на площі 1 млн. га, що становить 83% прогнозу.

У міністерстві нагадали, що прогнозовані площі посіву озимих культур на зерно становлять 8,5 млн. га, що майже на 600 тис. га більше, ніж планувалося на початок посівних робіт, зокрема пшениці – 6 млн. 765,1 тис. га (на 378,7 тис. га більше), жита – 345,3 тис. га (на 36,8 тис. га більше), ячменю – 1 млн. 381,6 тис. га (на 182,3 тис. га більше).

Транспорт

Пасажиропотоки через українські аеропорти збільшилися на 12%

Обсяги пасажиропотоків через українські аеропорти за січень-вересень 2010 року зросли на 11,7% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 7 млн. 896,9 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, поштові і вантажні потоки за звітний період зросли на 3,5% – до 29,3 тис. тонн.

За дев`ять 2010 року у цілому українськими авіакомпаніями перевезено 4 млн. 695,6 тис. осіб, що на 15,6% більше аналогічного показника минулого року. Більш ніж на 20% зросла кількість пасажирів на міжнародних лініях – до 3 млн. 962,1 тис. осіб, з них регулярними рейсами перевезено 2 млн. 259,6 тис. осіб (на 21,5% більше).

Також за минулі три квартали поточного року позитивну динаміку продовжують демонструвати обсяги перевезень пошти: з січня до вересня цього року перевезено 1,6 тис. тонн, що на 23,1% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.