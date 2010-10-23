Тігіпко переконаний, що Україні потрібна жорстка централізована влада

Віце-прем'єр-міністр, лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО переконаний, що країні потрібна жорстка централізована влада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив учора ввечері у прямому ефірі севастопольського телеканалу «Бриз».

За його словами, у цьому сенсі він підтримує посилення президентської влади, що відбулося в Україні.

«Те, що ЯНУКОВИЧ робить сьогодні як посилення своєї президентської влади, незважаючи на те, що це невигідно мені, як лідерові партії, я вважаю, що це правильно», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, «країні сьогодні бракує реформи. Ми боїмося реформ, ми дуже консервативна у цьому відношенні країна».

Але з іншого боку, зазначив С.ТІГІПКО, «я вже як фахівець, як економіст можу вам сказати: якщо ми сьогодні одержуємо зарплату в 3-4 рази менше, ніж поляки, чехи, угорці, словаки, словенці, то це тільки з однієї простої причини - ми не провели ліберальних реформ в економіці. І я також стверджую, що в парламентській республіці, там, де фракції, де партії, там провести реформи дуже складно. Потрібна дуже жорстка централізована влада, яка робитиме, у тому числі й непопулярні речі».