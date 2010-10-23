Довгий вивів депутатів на останній осінній суботник - висадили понад 200 дерев

Понад 200 дерев і кущів висадили депутати і працівники секретаріату Київської міської ради сьогодні на суботнику у столичному парку Вічної слави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, суботник пройшов за ініціативи секретаря Київради Олеся ДОВГОГО. Суботник став останнім в осінньому місячнику з благоустрою території міста.

До участі у прибиранні та озелененні міста долучилися кілька десятків депутатів та близько 100 працівників секретаріату і членів їхніх родин. За 2,5 години з парку було вивезено кілька вантажівок опалого листя.

«Радий, що депутатський корпус підтримав таку ініціативу. На суботнику всі депутати працювали в рівних умовах, не ділячись на більшість та опозицію. Така робота за межами сесійної зали дозволяє об’єднати людей і встановити більш дружні людські стосунки», - сказав О.ДОВГИЙ.

Секретар Київради зазначив: «Сьогодні ми відзначаємо завершення місячника благоустрою в Києві. Впродовж цього місяця комунальними службами Києва було прибрано 100 парків і 400 скверів та висаджено понад 70 тисяч дерев та кущів. Відтак, мені здається, що цей місяць для озеленення міста Києва ми провели успішно».

О.ДОВГИЙ зауважив, що такі заходи за участю депутатського корпусу будуть продовжуватись і надалі. «Ми плануємо провести щонайменше 10 суботників у кожному районі Києва. Думаю, що з кожним разом буде долучатись все більше і більше депутатів і ми будемо брати більшу ділянку роботи. Вже починаючи з весни ми попрацюємо в усіх районах столиці», - сказав він.