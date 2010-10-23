Головне на 23 жовтня

Основні події сьогоднішнього дня



Транспорт



Сьогодні в Києві було запущено в експлуатацію першу чергу Подільського мостового переходу через Дніпро.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відкрито рух по Набережно-Хрещатицькій естакаді й Гаванському мосту в обидва напрямки.

На урочистій церемонії з нагоди введення в експлуатацію першої черги об'єкту був присутній прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ, який подякував керівництву й співробітникам публічного акціонерного товариства «Мостобуд» за будівництво об'єкту з випередженням графіку.

«Хочу вас привітати з черговою приємною подією в нашому з вами житті – відкриттям цієї споруди... Я перш за все хотів би подякувати нашим будівельникам, які працювали в три зміни, дуже напружено й відповідально, розуміючи, що вирішення цього завдання полегшить життя наших киян», - зазначив М.АЗАРОВ.

Прем'єр підкреслив, що в квітні поставив завдання мостобудівникам ввести в експлуатацію першу чергу мостового переходу в жовтні, й це завдання успішно виконано. «Ось жовтень - і вона завершена. Ми з вами разом показали, що можемо дотримуватися свого слова. Й це далеко не останній об'єкт у Києві, який ми здамо до кінця року», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що другу чергу Подільського мостового переходу – від вулиці Набережно-Хрещатицької до проспекту Ватутіна - планується ввести в експлуатацію в першому півріччі 2012 року, а повністю завершити об'єкт - у 2013 році.

Також М.АЗАРОВ вручив відзнаки уряду кращим співробітникам ПАТ «Мостобуд».

Довідка УНІАН. Роботи з будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро почалися в 1993 році, проте в 1994 були припинені. Відновлення робіт відбулося в 2003 році.

Очікується, що після закінчення будівництва довжина мостового переходу від вулиці Межигірської до бульвару Перова становитиме 7,04 км, проектна пропускна спроможність – 60 тисяч автомобілів на добу.

Мостовий перехід розраховано на одночасний рух автотранспорту по 6-ти смугах і метро. Кошторисна вартість об'єкту – 9,1 млрд. грн.

Рух по Гаванському мосту в обидва напрямки істотно полегшує транспортне сполучення житлових районів Оболонь, Вигурівщина, Троєщина з центральною частиною столиці.

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Керівництво Публічного акціонерного товариства «Мостобуд» обіцяє завершити будівництво нової транспортної розв'язки на Московській площі столиці до 15 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив голова наглядової ради «Мостобуду» Володимир ПРДИВУС після запуску в експлуатацію першої черги Подільського мостового переходу через Дніпро.

«Найближчим часом у Києві буде відкрито наскрізний рух на Московській площі, а до 15 грудня планується повністю здати в експлуатацію цю транспортну розв'язку», - сказав він.

В.ПРОДИВУС підкреслив, що сьогодні влада приділяє велику увагу завершенню будівництва та реконструкції інфраструктурних проектів – забезпечує необхідне фінансування й контролює при цьому терміни виконання робіт. У таких умовах компанія готова проводити будівельні роботи навіть із випередженням графіку.

«При збереженні стабільності фінансування «Мостобуд» готовий у терміни й навіть раніше здавати в експлуатацію всі заплановані об'єкти», - підкреслив В.ПРОДИВУС.

Він зазначив, що найскладніший час для підприємств мостобудування минув.

«Ми відчули, що час безвідповідальних обіцянок минув. У нинішньої влади слова не розходяться з ділом. Найважчий час для вітчизняного мостобудування був із кінця минулого року до травня цього. 7-8 місяців взагалі не було реального фінансування. Я вдячний працівникам компанії, які з розумінням поставилися до труднощів кризи, витримали все й залишилися з нами», - зазначив голова наглядової ради «Мостобуду».

Він підкреслив, що в кінці квітня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ особисто ознайомився зі станом справ на всіх інфраструктурних довгобудах. По всіх об'єктах було ухвалено конкретні рішення щодо введення їх в експлуатацію, встановлено реальні й стислі терміни пуску, високі вимоги до якості й забезпечено адекватне фінансування.

«Ми бачили: керівництво країни жорстко контролює витрачання кожної бюджетної копійки й одночасно допомагає будівельникам», - сказав В.ПРОДИВУС.

При цьому він нагадав, що вже відновлено будівництво автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі та інших інфраструктурних об'єктів.

В.ПРОДИВУС також підкреслив, що можливості компанії дозволяють будувати об'єкти відповідно до міжнародних стандартів. «Гарантія побудованих «Мостобудом» об'єктів при відповідній експлуатації та обслуговуванні становить 100 років», - підкреслив голова наглядової ради ПАТ «Мостобуд».

Як повідомляв УНІАН, введення нової транспортної розв'язки на Московській площі збільшить пропускну спроможність транспортного вузла в 1,5 раза - до 12 тисяч автомобілів на годину й покращить екологічний стан у районі розв'язки. Крім того, значно покращиться транспортне сполучення як для жителів Голосіївського району Києва й прилеглих районів, так і для транзитного транспорту.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Мостобуд» - будівельна компанія широкого профілю, лідер серед мостобудівних організацій в Україні та в країнах СНД.

За більш ніж 60 років компанією збудована більшість мостів в Україні, зокрема в Києві – Міст метро, міст імені Патона, Парковий, Дарницький, Московський і Південний мости, мостові споруди на автобані Київ-Одеса та в інших регіонах країни.

Добре відома марка мостобудівників у близькому й далекому зарубіжжі – в російському Заполяр’ї, на БАМі, у В'єтнамі, Лівані, Анголі, Сирії, Туреччині, Афганістані, Чехії, Фінляндії, Прибалтиці.

Сьогодні «Мостобуд» є генпідрядником на будівництві позакласних мостових споруд – Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві й автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі. Також «Мостобуд» будує житло, портові та інші складні інфраструктурні споруди.

Фінанси



Україну відвідають представники данських компаній, зацікавлених у реалізації інфраструктурних проектів у рамках підготовки до Євро-2012, співробітництві у галузі сільського господарства та відновлювальної енергетики.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

Заступник міністра закордонних справ України Віктор МАЙКО на чолі делегації ділових кіл України перебуває з робочим візитом в Данії, у рамках якого взяв участь в роботі українсько-данського бізнес-форуму.

В.МАЙКО ознайомив учасників форуму з поточним станом торговельно-економічного співробітництва, наголосив на важливості розвитку інвестиційного співробітництва з Україною і започаткуванні нових спільних проектів у сферах інфраструктурного будівництва, логістики, текстильної і харчової промисловості, використання відновлюваної енергетики та впровадження сучасних високотехнологічних розробок.

Відбулися його зустрічі з Постійним секретарем МЗС Данії К.ГРУБЕ, Генеральним директором Торгово-промислової палати Данії Є.КЛАРСКОВИМ.

Данську сторону було поінформовано про заходи, що здійснюються українським урядом у контексті покращення інвестиційного клімату у державі, усунення бар’єрів у розвитку зовнішньої торгівлі та підтримки потенційних іноземних інвесторів.

Сторони висловили готовність активізувати українсько-данське торговельно-економічне співробітництво з урахуванням висловлених пропозицій та нових підходів у реалізації інвестиційної політики в Україні.

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На Чорноморському флоті Росії відповідно до рішень міністра оборони Російської Федерації і головнокомандувача ВМФ РФ почалося поетапне погашення заборгованості окремих підприємств за податками і платежами до бюджету і державних фондів України, а також із заробітної плати працівникам.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник групи інформаційного забезпечення - прес-секретар командувача ЧФ РФ, капітан першого рангу В’ячеслав ТРУХАЧОВ.

За інформацією офіцера, за результатами здійснених командуванням флоту заходів колектив "172-го окремого конструкторсько-технологічного бюро ЧФ" одержав замовлення на виконання робіт і відповідну авансову оплату, що дозволило почати погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України і із заробітної плати співробітникам.

В.ТРУХАЧОВ додав, що надходження коштів від Міністерства оборони Росії як розрахунок за держконтрактами за виконані роботи дозволило почати погашення заборгованості із заробітної плати за червень і липень поточного року перед працівниками "13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту", з урахуванням виплати податків і внесків до фондів України.

Що стосується "Будівельного управління Чорноморського флоту", то відповідно до вказівки міністра оборони Росії визначений інвестор боржника у частині погашення заборгованості із заробітної плати, яким є ВАТ "Головне управління облаштування військ МО РФ". Погашення заборгованості перед працівниками будівельного управління планується завершити до кінця 2010 року після реєстрації представництва "ГУОВ МО РФ" у Севастополі, повідомив В.ТРУХАЧОВ.

У групі інформаційного забезпечення ЧФ Росії також повідомили, що платежі підприємств Чорноморського флоту до бюджету і державних фондів України за 2009 рік становили 408,1 млн. грн., що на 17% більше, ніж у 2008 році, і на 65% більше, ніж у 2007 році.

АПК



Росія продовжила мораторій на експорт зерна до 1 липня 2011 року.

Як повідомили УНІАН в уряді Росії, про це прем'єр-міністр РФ Володимир ПУТІН сказав вчора у Ростові-на-Дону на нараді за підсумками проведення сезонно-польових робіт і розвитку тваринництва.

«Вчора мною підписано рішення уряду про продовження мораторію на експорт зерна до 1 липня 2011 року», - сказав В.ПУТІН.

Він наголосив, що, незважаючи на складні умови, засуху, в Росії зібрано близько 60 млн. тонн зерна.

В.ПУТІН підкреслив, що з урахуванням існуючих перехідних запасів, резервів інтервенційного фонду зібраний урожай дозволить повністю забезпечити потреби країни у зерні.

За його словами, наслідки засухи не могли не позначитися на стані сільгосппідприємств. За підсумками дев'яти місяців поточного року в галузі зафіксований спад виробництва, зазначив прем’єр. «Загальний спад становитиме, приблизно, 10%. Минулого року, ви знаєте, в умовах економічної і фінансової світової кризи сільське господарство підставило плече економіці країни. Промислове виробництво опустилося, а ось сільське господарство спрацювало з невеликим, але все ж таки плюсом», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, уряд РФ ввів заборону на експорт зерна з території Росії з 15 серпня по 31 грудня 2010 року. Зокрема, заборона встановлена на вивіз пшениці, ячменю, жита, кукурудзи, борошна пшеничного і пшенично-житнього.

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Міністерство аграрної політики допускає продовження квот на експорт зерна з України на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ми забезпечуватимемо продовольчу безпеку країни. Якщо статистика даватиме, що зерна не вистачає, то ми, звичайно, продовжуватимемо квоти», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2010 р. Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 938 «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню, до 31 грудня 2010 р.».

Документом встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслиін), полби в обсязі 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн. Квота на експорт гречки встановлена в обсязі 1 тис. тонн.

Квоти введені строком до 31 грудня 2010 р.

Приватизація

Віце-прем'єр-міністр, лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО вважає, що частину портів, які не є стратегічно важливими для країни, необхідно приватизувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Севастополі.

За словами С.ТІГІПКА, «ключова проблема нинішніх наших портів у тому, що держава тут присутня, як дволикий Янус. З одного боку, вона представлена, як регулятор... А з іншого боку - держава надає такі ж послуги, як приватний сектор, який приходить у порт. І тут, природно, виходить конфлікт інтересів». На його думку, «держава повинна бути в порту, як регулятор: які тарифи, збори, конкуренція...».

Як сказав С.ТІГІПКО, «частину портів, не стратегічно важливих, я б легко пускав на приватизацію. Ті, які стратегічно важливі, я вважаю, повинні залишитися у власності держави».

Він підкреслив: «Дуже я б підтримував приватні порти, які сьогодні починають виникати... Тому що у нас тільки зміниться ситуація в сільському господарстві, у нас відразу ж виникнуть проблеми портового господарства. У нас не вистачить елеваторів, портових у першу чергу».

Екологія



1050 тонн непридатних до застосування пестицидів знаходяться на території Криму, і влада регіону вважає першим кроком на шляху до екологічно безпечного півострова утилізацію отрутохімікатів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів Криму.

За даними інвентаризації 2006 року, в Криму зберігалося 1180 тонн непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин. На даний час, за інформацією райдержадміністрацій, налічується 1050 тонн.

«Цю кількість ми повинні зафіксувати, і не допускати її збільшення, а також ввезення з інших регіонів України», - сказав кримський віце-прем'єр Георгій ПСАРЬОВ на нараді, де обговорювалися питання обліку і умови зберігання непридатних пестицидів і хімікатів.

За словами чиновника, з республіканського фонду охорони навколишнього природного середовища будуть виділені кошти на фінансування заходів для перезатарювання і подальшого знищення 550 тонн непридатних отрутохімікатів.

Райдержадміністраціям доручено продовжити роботу з інвентаризації й інформування Рескомітету з охорони навколишнього природного середовища про наявність непридатних пестицидів.

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Вчора в Азовському морі поблизу Бердянської коси на острові Великий Дзендзик було виявлено загиблих птахів - 954 бакланів і 475 сріблястих чайок.

Як повідомляє прес-служба МНС, фахівці Бердянського управління ветеринарної медицини відібрали матеріали для проведення лабораторного аналізу. Причина загибелі птахів встановлюється.

Подія перебуває під контролем Головного управління МНС в Запорізькій області.

Погода



Завтра в Україні опади не очікуються.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде південний, південно-східний, 5-10 м/с, на високогір'ї Карпат місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на узбережжі морів до 7° тепла; вдень 8-13°, в Криму до 16° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Київській області у неділю опадів не буде, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-4° тепла, вдень 8-13° тепла. У Києві температура вночі 0-2° тепла, вдень 10-12°.

(УНІАН)

