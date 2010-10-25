Анонс подій 25 жовтня

До України з офіційним візитом прибув прем`єр-міністр Канади С.Харпер. Зустріч Президента України і прем`єр-міністра Канади з представниками ЗМІ.

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Прес-конференція на тему: «Інвестиційний клімат в Україні: куди вкладаються гроші?». Учасники: провідний радник Європейського банку реконструкції і розвитку Антон Усов та інші.

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Прес-конференція міністра аграрної політики України Миколи Присяжнюка на тему «Продовольчі запаси України».

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Відбудеться презентація відкриття Віртуального університету Міністерства фінансів України під головуванням міністра фінансів Федора Ярошенко.

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Перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Григорій Семчук проведе прес-конференцію для журналістів з актуальних питань реформування галузі: про хід реалізації принципів Загальнодержавної програми реформування до 2014 року, нову житлову політику держави відносно створення ТСББ та з інших питань.

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14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Чи узаконить владу грабіж фермерів?”. Під час прес-конференції буде обнародувано Відкрите звернення до Президента України фермера з Новомоськовська Дніпропетровської обл. Анатолія Гайворонського, якого викрали зловмисники, жорстоко побили, тоді як їх спільники викрали весь урожай соняшнику з 9 га (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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Круглий стіл на тему: "Проблеми регулювання якості і безпеки продукції і підтвердження відповідності". Організатор: парламентський Комітет з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва.

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(УНІАН)