Квитки на Євро-2012 будуть дешевші, ніж на Євро-2008

Ціни на квитки на матчі чемпіонату Євро-2012 році в Україні та Польщі, будуть дешевші, ніж на попередньому Євро-2008.

Як запевнив директор турніру UEFA Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський, "ціна буде однаковою і для українців, і для поляків, і для мешканців інших європейських країн", повідомляє Економічна правда.

Він також зазначив, що вартість на квитках, які будуть призначені для поширення в Україні, буде вказана і в євро, і в гривнях, а для поляків відповідно - у євро і злотих.

Як повідомлялося раніше, квитки на матчі чемпіонату Європи з футболу 2012 року надійдуть у продаж уже навесні 2011 року.