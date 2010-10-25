Британія виставить на продаж легендарний ліс Робіна Гуда

Уряд Великобританії має намір продати приватним інвесторам близько половини лісових територій, що належать державі, повідомляє газета Mirror. За інформацією джерела, серед лісів, виставлених на продаж, фігурує легендарний Sherwood, прославлений героєм середньовічних англійських балад Робіном Гудом, повідомляє Газета.Ру. Очікується, що розпродаж лісових масивів принесе країні від £2 до £5 млрд. до 2020 року.

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