Україна сподівається підписати угоду про безвізовий режим з ЄС до Євро-2012 – Азаров

Прем'єр-міністр України сподівається, що угода про безвізовий режим з Європейським Союзом буде підписана до проведення чемпіонату Євро- 2012.

Про це він заявив в інтерв'ю РІА "Новини".

"Ми ЄС говорили про те, що це питання бажано було б вирішити до Євро-2012", - сказав М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що 22 листопада під час саміту УКРАЇНА-ЄС планують затвердити "дорожню карту" з введення безвізового режиму.

"З тим, як пункти цієї "дорожньої карти" виконуватимуться абсолютно очевидними стануть і конкретні терміни реалізації (підписання угоди - УНІАН)".