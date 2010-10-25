Кабмін схвалив проект угоди з РФ про співпрацю у морському та авіаційному пошуку
17:00, 25 жовтня 2010Різне
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Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з урядом Російської Федерації про співпрацю в морському і авіаційному пошуку і рятуванні на Чорному і Азовському морях.
Відповідне розпорядження №2015-р "Про підписання Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про співпрацю в морському і авіаційному пошуку і рятуванні на Чорному і Азовському морях" від 25 жовтня оприлюднено на Урядовому порталі.
Кабмін уповноважив міністра транспорту і зв'язку Костянтина ЄФИМЕНКА підписати цю угоду.
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