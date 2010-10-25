Кабмін схвалив проект угоди з РФ про співпрацю у морському та авіаційному пошуку

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з урядом Російської Федерації про співпрацю в морському і авіаційному пошуку і рятуванні на Чорному і Азовському морях.

Відповідне розпорядження №2015-р "Про підписання Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про співпрацю в морському і авіаційному пошуку і рятуванні на Чорному і Азовському морях" від 25 жовтня оприлюднено на Урядовому порталі.

Кабмін уповноважив міністра транспорту і зв'язку Костянтина ЄФИМЕНКА підписати цю угоду.