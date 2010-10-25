Курс НБУ на 26 жовтня

Офіційний курс НБУ на 26.10.10



100 USD - (на 25 жовтня - 791.1800)



100 EUR - (на 25 жовтня - 1102.4302)



10 RUR - (на 25 жовтня - 2.5942)



Облікові курси банківських металів на 26.10.10 за 10 тройських унцій (грн.)



959 XAU 10 Золото - (на 25 жовтня - 104356.64)



961 XAG 10 Срібло - (на 25 жовтня - 1823.67)



962 XPT 10 Платина - (на 25 жовтня-131415.00)



964 XPD 10 Паладій - (на 25 жовтня-46125.79)