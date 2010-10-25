Курс НБУ на 26 жовтня
18:21, 25 жовтня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 26.10.10 100 USD - (на 25 жовтня - 791.1800) 100 EUR - (на 25 жовтня - 1102.4302) 10 RUR - (на 25 жовтня - 2.5942) Облікові курси банківських металів на 26.10.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - (на 25 жовтня - 104356.64) 961 XAG 10 Срібло - (на 25 жовтня - 1823.67) 962 XPT 10 Платина - (на 25 жовтня-131415.00) 964 XPD 10 Паладій - (на 25 жовтня-46125.79)
Офіційний курс НБУ на 26.10.10
100 USD - (на 25 жовтня - 791.1800)
100 EUR - (на 25 жовтня - 1102.4302)
10 RUR - (на 25 жовтня - 2.5942)
Облікові курси банківських металів на 26.10.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - (на 25 жовтня - 104356.64)
961 XAG 10 Срібло - (на 25 жовтня - 1823.67)
962 XPT 10 Платина - (на 25 жовтня-131415.00)
964 XPD 10 Паладій - (на 25 жовтня-46125.79)
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