Анонс на 26 жовтня

* У Державному комітеті України з питань науки, інновацій та інформатизації відбудеться підписання договору щодо науково-технічного співробітництва між Державним комітетом з питань науки, інновацій та інформатизації в особі голови Володимира Семиноженка та Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій в особі ректора Володимира Кривуца.



* Європейський банк реконструкції та розвитку проведе урочисту презентацію та прес-конференцію з нагоди відкриття програми USELF в Україні. Учасники: Андре Куусвек, директор проектів ЄБРР в Україну; Микита Константинов, заступник міністра, Міністерство палива та енергетики України; Сергій Тітенко, голова Національної комісії регулювання електроенергетики України; Петер Пінц, керівник групи USELF, Fichtner GmbH & Co KG.





* Перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв візьме участь у відкритті Міжнародного екологічного форуму «Навколишнє середовище 2010». Участь у заході також візьмуть: міністр Кабінету Міністрів України, координатор Форуму Анатолій Толстоухов і міністр охорони навколишнього природного середовища України Микола Злочевський. Під час роботи Форуму відбудуться наукові екологічні конференції, міжнародні виставки з природоохоронної тематики, круглі столи та бізнес-форум «Соціально-екологічна відповідальність бізнесу - необхідна передумова переходу Україні до збалансованого (сталого) розвитку».



* Міністерстві транспорту та зв’язку України відбудеться восьме засідання Підкомісії з питань транспорту Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-Української Міждержавної комісії. Співголовами Підкомісії традиційно виступатимуть Міністр транспорту та зв’язку України Костянтин Єфименко та Міністр транспорту Російської Федерації Ігор Левітін.



* Прес-конференція міністра Кабінету Міністрів України, координатора Форуму Анатолія Толстоухова на тему: «Збалансований (стабільний) розвиток України - пріоритет національної політики».



* В Окружному адміністративному суді м. Києва відбудеться судове засідання за позовом комерційних банків про визнання незаконними та нечинними положень Постанови НБУ від 09.06.2010 р. № 273 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України». У засіданні візьмуть участь президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко та представники комерційних банків. Перед початком судового засідання о 10.40 і після закінчення судового засідання перед входом до Окружного адміністративного суду м.Києва президент АУБ Олександр Сугоняко та представники комерційних банків проведуть прес-конференцію і дадуть відповіді на запитання представників ЗМІ.



* Круглий стіл на тему: "Захист прав інвесторів у сфері будівництва". Запрошені: Валерій Биковець, голова правління Асоціації інвесторів будівництва житлового будинку; Олексій Гончарук, президент ВГО "Асоціація допомоги постраждалим інвесторам"; Володимир Яцуба, міністр регіонального розвитку та будівництва України; Василь Цушко, міністр економіки України; Федір Ярошенко, міністр фінансів України; Володимир Рибак, голова Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики ВРУ; Ігор Лисенко, голова Державного комітету України по земельних ресурсах та ін. Круглий стіл відбудеться за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".



* Відбудеться віртуальна презентація Індексу сприйняття корупції (ІСК) від Transparency International на сайті www.toro.org.ua Організатор: Творче об'єднання «ТОРО».



* Прес-конференція на тему: "Концепція другої черги ТРЦ" Дрім-таун ": будівництво кращого аквапарку в столиці". Учасники: співвласник ТРЦ "Дрім-Таун" Гаррі Корогодський; генеральний директор ТРЦ "Дрім-Таун" Григорій Колодач; технічний директор ТРЦ "Дрім-Таун" Юрій Голова.



* Прес-конференція на тему: «Чи знає уряд причини інфляції і як їх подолати?». Учасники: президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий та екс-заступник голови Нацбанку Сергій Яременко.



* Прес-конференція голови Держфінпослуг України Василя Волги на тему: «Новий голова Держфінпослуг Василь Волга розкрив масштабні зловживання у своєму відомстві».



* 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Albastrele як майбутнє молдавського виноробства". Будуть розглядатися питання стану ринку, дистрибуційна і експортна політика, споживчі переваги, маркетингові комунікації, ін. Учасники: Сергій Боретс, Acorex Wine Holding (Кишинів, Молдова); Геннадій Кулжинський, агентство CYDO (Київ, Україна); Умберто Меніні, винороб-енолог (Верона, Італія) (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 38 (097) 531-5745, acorex.pr @ gmail.com.



* Буде працювати пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю заступника міністра МНС України Віталія Романченка. О 13-40 - брифінг для ЗМІ.



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