Україна і Канада підписали Меморандум про взаєморозуміння стосовно молодіжних обмінів

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН та Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Даніель КАРОН підписали міжурядовий Меморандум про взаєморозуміння стосовно молодіжних обмінів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, церемонія підписання відбулась у присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра Канади Стівена ГАРПЕРА.

Головною метою Меморандуму є сприяння обміну молоді, яка отримуватиме кращі можливості для подорожування, проживання та праці у приймаючій країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Меморандумом передбачено спрощення та полегшення адміністративних процедур, проходженню яких підлягають громадяни однієї країни, коли вони мають намір в’їхати та тимчасово проживати на території іншої країни для покращення своїх знань мови, культури та суспільства приймаючої країни за допомогою досвіду подорожування, проживання та праці.

Відповідно до документу, користуватися перевагами мають право громадяни, у тому числі випускники вищих навчальних закладів, які прагнуть отримати досвід роботи у приймаючій країні за наявності попередньо погодженого контракту.

Під дію Меморандуму підпадають студенти вищих навчальних закладів у своїй країні, які прагнуть пройти частину навчальної програми у приймаючій країні шляхом роботи за попередньо погодженим робочим контрактом, безпосередньо пов’язаним зі сферою їхнього навчання.

Привілеї передбачені також тим, хто прагне подорожувати з тимчасовим працевлаштуванням.

Право користуватися перевагами цього Меморандуму матимуть особи віком від 18 до 35 років, які мають українське або канадське громадянство.