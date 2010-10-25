Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН високо оцінює рівень політичного діалогу між Україною та Канадою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав під час зустрічі у Києві з прем’єр-міністром Канади Стівеном ГАРПЕРОМ.

В.ЛИТВИН відзначив, що прем’єр-міністр є не лише головою уряду держави, з якою Україна має особливе партнерство, але й колегою по парламентським справам.

Він також наголосив на активізації міжпарламентської складової двосторонніх взаємин на всіх рівнях, високо оцінивши у цьому контексті минулорічний візит в Україну спікера Палати громад Пітера МІЛЛІКЕНА. Голова Верховної Ради також назвав унікальною Канадсько-українську парламентську програму, яка успішно реалізується уже протягом 19 років і дає можливість молоді, працюючи в офісах парламентаріїв, на практиці долучатися до організації роботи інститутів демократії.

Керівник парламенту відзначив активну участь у політичному житті Канади представників української громади.

Торкаючись двосторонньої співпраці в економічній сфері, В.ЛИТВИН висловив сподівання, що візит С.ГАРПЕРА надасть нового імпульсу переговорному процесу щодо укладання угоди про вільну торгівлю.

Голова Верховної Ради також висловив вдячність Канаді за надання Україні технічної допомоги у рамках програми Канадського агентства міжнародного розвитку та включення України до списку його 20 головних партнерів, а також за внесок Канади у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

В.ЛИТВИН також висловився за необхідність інтенсифікації двостороннього співробітництва у культурно-гуманітарній сфері.

Під час зустрічі В.ЛИТВИН на прохання прем’єр-міністра Канади повідомив про поточну політичну ситуацію в Україні, зокрема, про перебіг виборчої кампанії до місцевих рад.

«Аналіз поточної ситуації, розстановка політичних сил і моє особисте спілкування з людьми свідчать, що жодного відходу від демократичної платформи не буде», - заявив керівник парламенту. За його словами, вибори «спонукатимуть до поглиблення діалогу і вироблення засад співжиття, які б влаштовували і політикум, і суспільство, оскільки домінуючої перемоги будь-якої з політичних сил не буде».

В.ЛИТВИН підкреслив, що всі розмови про можливе фальшування результатів волевиявлення та застосування адмінресурсу «лежать у площині передвиборчої тактики». При цьому керівник парламенту наголосив, що всі учасники перегонів мають неухильно дотримуватися вимог законодавства, що дозволить уникнути будь-яких проблем у виборчому процесі.