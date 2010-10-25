Скасування політреформи не обов’язково призведе до встановлення диктатури - Кваснєвський

Скасування політреформи 2004 року не обов’язково призведе до встановлення диктатури в Україні, вважає колишній Президент Польщі Александр КВАСНЄВСЬКИЙ.

В опублікованій у Financial Times статті він зауважив, що частина оглядачів на Заході сприйняла відміну політреформи як крок назад. Водночас, за його словами, це рішення дозволило зменшити конфліктність між різними гілками влади, які паралізували державний апарат під час президентства Віктора ЮЩЕНКА.

„Звичайно, що не можна легко відкидати небезпеку авторитаризму, особливо враховуючи історію держави. Проте, немає причин в принципі, чому нинішня форма правління не може бути однозначно ефективною та підзвітною так само, як в інших європейських демократіях”, - вважає А.КВАСНЄВСЬКИЙ.

За його словами, для цього необхідні грамотний розподіл владних повноважень та система вільних виборів.

А.КВАСНЄВСЬКИЙ відзначив, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ та український уряд декларують повагу до європейських демократичних цінностей, і зазначив, що українська влада після протестів опозиції зняла обмеження на участь у виборах до місцевих органів влади для новостворених партій. „Ми мусимо, звичайно, почекати та побачити, як пройдуть вибори на практиці”, - додав він.

Екс-Президент Польщі також висловив думку, що Європейський Союз повинен сигналізувати Україні, що модернізація економіки та євроінтеграція мусять нерозривно йти із повагою до демократичних стандартів та гарантування прав громадян.