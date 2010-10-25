Головне на 25 жовтня

Основні події сьогоднішнього дня



Фінанси



Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ не виключає, що в ході чергового засідання міжурядового українсько-російського комітету з економічного співробітництва 27 жовтня в Києві може бути розглянуте питання про можливість взаємних розрахунків України і Росії в рублях у торговельно-економічній співпраці.

Про це М. АЗАРОВ заявив в інтерв'ю РІА "Новини".

"Росія ставила нам питання рублевих розрахунків - ми могли б і цю тему обговорити. Співпраця у фінансовій сфері - тема гідна обговорення", - зазначив прем'єр-міністр.

Крім того, голова уряду повідомив, що до 27 жовтня підготовлені до підписання більше десятка двосторонніх документів. "Усі вони досить важливі, але ми хотіли б зосередитися передусім на умовах постачань природного газу в Україну у 2011 році, умовах транзиту. Ми вважаємо, що на такій зустрічі необхідно повернутися до теми нашої співпраці в газовій сфері. Тим паче, що нещодавно були проведені переговори з Європейським Союзом, який висловив бажання провести трибічну зустріч у форматі Росія, Україна і ЄС, щоб обговорити питання модернізації української газотранспортної системи і перспективи співпраці в газовій сфері. Ну а ми як центральна транзитна держава, природно, зацікавлені в поглибленні такої співпраці", - сказав М.АЗАРОВ.

Також під час засідання міжурядового комітету, за словами прем'єр-міністра України, буде порушено питання про активізацію інвестиційних процесів у Севастополі. "Цю тему ми також хотіли б підняти на зустрічі", - зауважив він.

Крім того, у центрі уваги голів урядів Росії і України будуть питання співпраці в галузі авіабудування.

Міжнародні відносини



Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН та Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Даніель КАРОН підписали міжурядовий Меморандум про взаєморозуміння стосовно молодіжних обмінів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, церемонія підписання відбулась у присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра Канади Стівена ГАРПЕРА.

Головною метою Меморандуму є сприяння обміну молоді, яка отримуватиме кращі можливості для подорожування, проживання та праці у приймаючій країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Меморандумом передбачено спрощення та полегшення адміністративних процедур, проходженню яких підлягають громадяни однієї країни, коли вони мають намір в’їхати та тимчасово проживати на території іншої країни для покращення своїх знань мови, культури та суспільства приймаючої країни за допомогою досвіду подорожування, проживання та праці.

Відповідно до документу, користуватися перевагами мають право громадяни, у тому числі випускники вищих навчальних закладів, які прагнуть отримати досвід роботи у приймаючій країні за наявності попередньо погодженого контракту.

Під дію Меморандуму підпадають студенти вищих навчальних закладів у своїй країні, які прагнуть пройти частину навчальної програми у приймаючій країні шляхом роботи за попередньо погодженим робочим контрактом, безпосередньо пов’язаним зі сферою їхнього навчання.

Привілеї передбачені також тим, хто прагне подорожувати з тимчасовим працевлаштуванням.

Право користуватися перевагами цього Меморандуму матимуть особи віком від 18 до 35 років, які мають українське або канадське громадянство.

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13 грудня в Оттаві відбудеться другий раунд переговорів щодо введення зони вільної торгівлі між Україною і Канадою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем'єр-міністр Канади Стівен ГАРПЕР сьогодні на спільній прес-конференції в Києві за результатами проведених переговорів.

"Нарешті, мені дуже приємно оголосити, що наступний раунд переговорів щодо зони вільної торгівлі між Канадою і Україною почнеться 13 грудня цього року", - сказав С. ГАРПЕР.

Як він зазначив, українсько-канадський економічний трансатлантичний зв'язок є дуже вагомим і важливим компонентом в стосунках двох держав. У той же час С. ГАРПЕР висловив надію, що другий раунд українсько-канадських переговорів щодо введення зони вільної торгівлі дасть позитивні результати. Він також нагадав, що перший раунд цього переговорного процесу відбувся у травні.

"Нам дуже вигідно - Україні і Канаді - підписати цю угоду. Лібералізація торговельних стосунків дасть нам можливість значно розширити наші зовнішні ринки: Україні - на просторі Північної Америки, а Канаді - на євразійському просторі" - сказав, у свою чергу, В. ЯНУКОВИЧ.

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Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з урядом Російської Федерації про співпрацю в морському і авіаційному пошуку і рятуванні на Чорному і Азовському морях.

Відповідне розпорядження №2015-р "Про підписання Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про співпрацю в морському і авіаційному пошуку і рятуванні на Чорному і Азовському морях" від 25 жовтня оприлюднено на Урядовому порталі.

Кабмін уповноважив міністра транспорту і зв'язку Костянтина ЄФИМЕНКА підписати цю угоду.

ПЕК



Прем`єр-міністр України Микола Азаров вважає, що запропоновані російським «Газпромом» для спільної розробки родовища газу в Астраханській області і на півострові Ямал можуть стати основою для створення СП «Нафтогазу» і «Газпрому», але виключив можливість злиття двох газових компаній.

«Хороші родовища. Якщо на основі цих родовищ мова йтиме про створення СП і обмін активами, я думаю, що можна буде домовитися», – сказав український прем`єр в інтерв`ю РИА «Новости».

На думку російської сторони, створення спільного підприємства з Україною може стати першим етапом на шляху до об`єднання «Газпрому» і «Нафтогазу».

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Київ вивчає питання придбання мобільних котелень для швидкого забезпечення теплом жителів міста у разі аварій на тепломережах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ.

“З метою профілактики і негайного реагування на ситуації, які можуть виникнути в період опалювального сезону, вчора було прийнято рішення і дано доручення управлінню Міністерства з питань надзвичайних ситуацій разом з КМДА відпрацювати можливість придбання сучасних технологій, я маю на увазі, мобільних котелень, пересувних, які можуть протягом години бути поставлені на той чи інший об’єкт, підключені до існуючих мереж і, таким чином, поки аварія ліквідовується, будуть використані, щоб не зменшувати подачу чи стабілізувати ситуацію послуг з подачі, в першу чергу, тепла”, - сказав О.ПОПОВ.

На запитання, скільки потрібно коштів на придбання таких котелень, він відповів, що все залежатиме від того, якого виробництва будуть ці установки - вітчизняні чи іноземні, і зараз питання вивчається.

О.ПОПОВ повідомив, що за минулий тиждень у Києві сталась 281 аварійна ситуація на тепломережах, з них 121 ліквідована протягом доби.

“Але частина цих аварійних ситуацій ліквідовувалась більше доби, і це, безумовно, є серйозним негативом і викликає в нас велику занепокоєність. Наприклад, 82 аварійні ситуації ліквідовувались протягом двох діб, 78 – протягом трьох діб. Це викликає і незадоволення жителів міста, незадоволення міської влади, тому що ми такого допускати не можемо і не будемо”, - зазначив перший заступник голови КМДА.

За його словами, однією з причин є те, що практично більше 10 років Київ не вкладає коштів у реконструкцію систем ЖКГ, у тому числі “Київенерго”. “В останній рік порівняно з 2009-м ми сьогодні констатуємо, що аварійність цих мереж збільшилась на 26%”, - зауважив О.ПОПОВ.

Він поінформував, що вчора відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, за результатами чого видано низку доручень, спрямованих на швидке реагування на можливі аварії та нормальне проведення опалювального сезону. Зокрема, “Київенерго” доручено у стислі терміни забезпечити аварійні бригади необхідним інструментом та обладнанням, чого зараз недостатньо. Також через недоукомплектованість цих бригад працівниками (бригада повинна складатися з 7-8 осіб, а сьогодні це 2-4 особи) більше часу триває ліквідація надзвичайної ситуації, а тому, щоб більш оперативно діяти, прийнято рішення створити аварійні групи спеціалістів при ЖЕКах. Ці групи будуть негайно залучатись у разі потреби до спільної роботи з “Київенерго” і забезпечувати ліквідацію аварійних ситуацій протягом доби, пояснив О.ПОПОВ.

Крім того, вирішено організувати додаткові патрульні служби з фахівців, які б могли проходити території і виявляти швидко й оперативно пошкодження на тепломережах.

Як повідомляв УНІАН, опалювальний сезон у Києві цього року розпочався 4 жовтня. Він відбувався в дві черги: перша – підключення до тепла соціальних закладів, друга – з 8 жовтня відбувалось підключення житлових будинків.

АПК



Україна може поставити в Російську Федерацію кукурудзу в обмін на продовольчу пшеницю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК на прес-конференції в Києві.

Він повідомив, що в середу, 27 жовтня, це питання розглядатиметься на зустрічі прем`єр-міністрів України і Російської Федерації. «Наскільки мені відомо, Російська Федерація планує звернеться до нас з пропозицією розглянути експорт кукурудзи в Російську Федерацію шляхом заміщення продовольчої пшениці», - сказав міністр.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, в Російській Федерації обсяги зернових дозволяють задовольнити всі внутрішні потреби, але продовольчої пшениці в них набагато більше, ніж фуражного зерна. Тому можливий так званий обмін нашої кукурудзи на російське зерно. Він зазначив, що на зустрічі з міністром сільського господарства РФ була досягнута домовленість розглянути таку можливість під час зустрічі двох прем`єрів. При цьому умови залежатимуть від пропозицій російської сторони.

Фондовий ринок

Господарський суд Києва своїм рішенням повернув у власність столичної громади 25,46% акцій статутного фонду відкритого акціонерного товариства «АК «Київводоканал».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, таким чином суд погодився з доводами відомства стосовно незаконності відчуження на користь приватної структури вказаної кількості акцій статутного фонду підприємства.

У свою чергу, в прес-службі Київської міської державної адміністрації уточнили, що відповідне рішення суд ухвалив 22 жовтня.

«22 жовтня 2010 року Господарський суд Києва визнав недійсним договір купівлі-продажу 25,464% акцій ВАТ «АК «Київводоканал». Згідно з рішенням суду, акції підприємства підлягають поверненню у власність територіальної громади міста», - зазначається у повідомленні прес-служби КМДА.

«Я переконаний, що такі стратегічно важливі об’єкти як ВАТ «АК «Київводоканал» мають належати територіальній громаді. Рішення суду від 22 жовтня 2010 року дає змогу відновити контроль за діяльністю підприємства, залучити інвестиції, здійснити його реформування та забезпечити стабільний розвиток компанії», – наголосив перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ.

У прес-службі КМДА також уточнили, що договір купівлі-продажу 25,464% акцій ВАТ «АК Київводоканал» було укладено в 2009 році на користь фінансової компанії «Новий регіон». 67% акцій ВАТ «АК Київводоканал» у 2006 році було передано до «Київенергохолдингу», над яким місто вже встановило операційний контроль.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2008 р. Київрада дозволила продаж комунального пакету акцій ВАТ «АК «Київводоканал» у кількості 178 млн. 748 тис. 500 шт. акцій, що становить 25,4%, а також продаж комунального пакету акцій ВАТ «Київгаз» у кількості 1 млн. 614 тис. 144 шт., що становить 28,45% акцій.

3 вересня ц.р., коментуючи ситуацію з поверненням територіальній громаді столиці пакету акцій ХК «Київміськбуд», перший заступник голови Київської міської державної адміністрації О.ПОПОВ заявив про намір продовжувати роботу з повернення столиці пакетів акцій інших підприємств, зокрема, «Київводоканалу» та «Київгазу».

Транспорт

У жовтні цього року буде виконана основна частина робіт з реконструкції всього аеродромного комплексу аеропорту «Донецьк»: злітно-посадочної смуги із рульовими доріжками і перонами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

За словами начальника БУ-6 ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», яке проводить роботи, Романа ПІВТОПАКА, на будівництві нової злітно-посадочної смуги ДП "Міжнародний аеропорт “Донецьк” завершується другий, стратегічно важливий етап робіт.

Як наголошується у повідомленні, виконання першого і другого етапів робіт дозволить розпочати цього року процедуру сертифікації нової злітно-посадочної смуги, яка триватиме близько півроку, після чого можна буде ввести смугу в експлуатацію.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України розпорядженням від 7 квітня ц.р. №821-р затвердив загальну кошторисну вартість будівництва злітно-посадочної смуги (ЗПС) аеропорту «Донецьк» на рівні 1 млрд. 823 млн. 907,936 тис. грн., що майже в 1,9 разу більше, ніж було затверджено Кабміном у 2008 році (972 млн. 747,7 тис. грн.). Зокрема, вартість будівельно-монтажних робіт затверджена на рівні 1 млрд. 337 млн. 591,578 тис. грн., устаткування – 114 млн. 671,123 тис. грн., інші витрати – 371 млн. 645,235 тис. грн.

Згідно з документом, із загальної суми на 1 січня 2010 р. було виконано робіт на 895 млн. 223,66 тис. грн. (будівельно-монтажних робіт – на 612 млн. 900,121 тис. грн.). Підрядник на виконання робіт вартістю 847 млн. 030,657 тис. грн. буде визначений за результатами тендеру (будівельно-монтажні роботи).

При цьому відкоректованим титулом будівництва площа ЗПС збільшена з 240 до 260,8 тис. кв. м, площа магістральної рульової доріжки – з 92 до 110,1 тис. кв. м. Завершення термінів будівництва документом перенесене з 2009 на 2011 рік.

Нагадаємо, будівництво почалося в 2007 році.

Для ведення будівництва використовуються кошти державного бюджету за умови співфінансування об`єкту за рахунок коштів обласного бюджету.

Генпідрядник будівництва – ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» (Донецьк), постачальник устаткування – компанія «N.V. ADB S.A.» (Королівство Бельгія).

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З 25 жовтня проїзд в швидкісному трамваї Києва буде платний - вартість проїзду становитиме 1 грн. 50 коп.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Абонементні талони та проїзні квитки можна придбати в касах станцій лінії швидкісного трамваю, або ж завчасно в інших пунктах реалізації квиткової продукції. Крім того, пасажири швидкісного трамваю зможуть сплатити за проїзд за допомогою: абонементного талону – документу для разового проїзду, який необхідно закомпостувати на електронному компостері, встановленому на турнікеті при вході; проїзного квитка на трамвай на основі безконтактної електронної картки (для проходу через турнікет необхідно піднести картку до валідатора, який розташований у верхній частині турнікета, і після сигналу пройти на платформу).

Як зазначають у столичній мерії, абонементні талони та проїзні квитки можна придбати в касах станцій лінії швидкісного трамваю, або ж завчасно в інших пунктах реалізації квиткової продукції. Абонементні талони для проїзду у трамваї також можна буде придбати безпосередньо у вагоні – к контролера-касира (кондуктора) або у водія під час зупинки.

Водночас пасажири, які мають право на пільговий проїзд, повинні пред’явити перонному контролеру відповідний документ (оригінал) у розгорнутому вигляді на контрольному пункті станції швидкісного трамваю.

Пільгові студентські електронні картки для проїзду у трамваї дають право на проїзд тільки за наявності у пасажира студентського квитка.

На станції, які тимчасово не обладнані турнікетами, пасажири зможуть пройти вільно, але вони повинні закомпостувати квиток компостером у вагоні трамваю на першому перегоні, не чекаючи наступної зупинки.

При здійснені контролю за оплатою проїзду на вимогу контролера-касира (кондуктора), водія або інших осіб, які мають право на здійснення контролю за оплатою проїзду, пасажири повинні пред’явити для перевірки закомпостований абонементний талон чи електронну картку для проїзду в трамваї, або ж оригінал відповідного документу (у розгорнутому вигляді), який надає право на пільговий проїзд.

Соцполітика



Урядом Росії питання про підвищення пенсійного віку поки не розглядається.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомила міністр охорони здоров'я та соціального розвитку Росії Тетяна ГОЛІКОВА за підсумками засідання президії Державної ради РФ.

За її словами, тема підвищення пенсійного віку є фінансово-макроекономічною й пов'язана з програмою довгострокового розвитку пенсійної системи Росії.

«В рамках цієї програми якраз і обговорюватимуться питання можливого підвищення пенсійного віку, питання збалансованості пенсійної системи», - сказала Т.ГОЛІКОВА.

Вона повідомила, що в Росії проживають 30,7 млн. осіб старших працездатного віку. З цих 30,7 млн. осіб чоловіки становлять меншість - 8,6 млн., жінки - 22,1 млн. В основному люди пенсійного віку проживають у селі. Середня тривалість життя для чоловіків – 62,9 років, для жінок – 75 років, додала Т.ГОЛІКОВА.

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Міністерство з питань житлово-комунального господарства планує вирівняти тарифи на водопостачання в межах однієї області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Григорій СЕМЧУК.

За його словами, міністерство розробляє схему, яка дозволить вирівняти тарифи на водопостачання в межах однієї області.

"Президент чітко поставив завдання, над яким ми зараз працюємо. Необхідно вирівняти (тарифи на водопостачання - УНІАН) в межах одного регіону, однієї області", - сказав він.

Перший заступник міністра пояснив, що з цією метою планується створення регіональних компаній з управління водопостачальними підприємствами, які при цьому залишаються в комунальній власності. "Зараз ми проводимо таку роботу - створюємо регіональні компанії з управління цими підприємствами, вирівнюємо один тариф на регіон. І з іншого боку, ці компанії стають привабливими для залучення приватного капіталу", - уточнив він.

При цьому Г. СЕМЧУК зазначив, що такі компанії вже працюють в Луганську і Донецьку.

"Кожен водоканал повинен мати юриста, планово-фінансовий відділ, бухгалтерію. Створивши регіональну компанію, вона візьме на себе ці функції, а водоканали, зменшивши операційні витрати, тим самим можуть зменшити собівартість послуг, тобто тарифи. Ця схема вже відпрацьована, працює в Україні, і ми далі вестиме роботу в цьому напрямку", - сказав він.

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У Криму відкрилася перша в Україні мережа соціальних аптек, де пільгові категорії громадян зможуть купувати ліки з 5-процентною знижкою, а ветерани, які брали участь у бойових діях, отримуватимуть медикаменти безкоштовно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського уряду, у відкритті центральної аптеки нової мережі соціальних аптечних пунктів у Сімферополі взяв участь голова Ради міністрів АРК Василь ДЖАРТИ.

"Ми йшли до сьогоднішньої події більше напівроку. Ще у березні, тільки починаючи роботу в Раді міністрів, я прийняв рішення створити в Криму мережу соціальних аптек. У Сімферополі вже працюють соціальні аптечні пункти в 2-ій, 6-ій і 7-ій поліклініках. Аналогів цієї мережі в Україні немає. Вважаю, що це дуже потрібна справа для наших ветеранів", - сказав В. ДЖАРТИ журналістам.

За його словами, на перший етап створення мережі соціальних аптек з бюджету Криму були виділені 7,5 млн. грн. У аптеці, яка відкрилася сьогодні, представлено понад 4 тисяч найменувань ліків. Асортимент медикаментів підібраний з урахуванням потреб ветеранів і літніх людей.

В. ДЖАРТИ повідомив також, що до кінця року Рада міністрів Криму планує відкрити 30 соціальних аптек, аптечні пункти з'являться в кожному великому населеному пункті автономії.

Крім того, за його словами, наступним кроком, спрямованим на соціальний захист пільгових категорій громадян, стане створення мережі соціальних продуктових магазинів у Криму.

(УНІАН)

