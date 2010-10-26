Янукович підписав зміни до угоди між Україною та Грузією щодо вільної торгівлі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон “Про ратифікацію Протоколу між Урядом України та Урядом Грузії про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю від 9 січня 1995 року”.

Текст закону розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як відомо, 5 жовтня Верховна Рада ратифікувала протокол між урядом України та урядом Грузії про внесення змін до Угоди між урядом України та урядом Грузії про вільну торгівлю від 9 січня 1995 року.

Згідно з документом, для досягнення цілей цієї угоди і на період її дії та з метою визначення товарів, що походять з територій держав договірних сторін, договірні сторони будуть керуватись рішенням Ради голів урядів СНД про правила визначення країни походження товарів, підписаним 30 листопада 2000 року у Мінську, і під час переміщення товарів, що походять з територій держав договірних сторін, використовуватимуть сертифікат походження товару СТ-1.

Протокол є невід`ємною частиною угоди між урядом України та урядом Грузії про вільну торгівлю від 9 січня 1995 року і набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання договірними сторонами усіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цим протоколом чинності.