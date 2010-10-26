ЄС та Казахстан розпочнуть переговори про нову угоду

Європейський Союз і Казахстан планують найближчим часом почати переговори про угоду про партнерство і співпрацю.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомили сьогодні на брифінгу президенти Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ і Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ.

"Я підкреслив європейські зобов'язання поліпшити наші стосунки з Казахстаном через угоду про партнерство і співпрацю, і я упевнений, що ми зможемо почати переговори у кінці цього року або на початку наступного", - сказав Ж.БАРРОЗУ.

"Велике значення має початок переговорів про угоду про тривале партнерство між Казахстаном і ЄС", - сказав Н.НАЗАРБАЄВ.

Сторони зазначили, що під час сьогоднішньої зустрічі обговорили, зокрема, питання економічного співробітництва, вступ Казахстану до Світової організації торгівлі, а також питання політичних реформ і захисту прав людини. Президент Казахстану сказав, що ЄС є провідним торговельним партнером його країни, а також видатним інвестором - близько третини усіх інвестицій в економіку Казахстану, або близько 50 млрд. дол. вкладено компаніями країн-членів ЄС.

Н. НАЗАРБАЄВ також запросив Ж. БАРРОЗУ взяти участь у грудневому саміті ОБСЄ в Астані, і той прийняв запрошення.