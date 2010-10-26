Загибель диких птахів у Запорізькій області не спричинена грипом птахів – Держкомветмедицини

Загибель дикого птаха в Запорізькій області, за попередніми даними, викликана не грипом птаха.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

"При проведенні патологоанатомічного розтину загиблого птаха виявлені ураження, характерні для аспергілезу птаха. Патзмін, характерних для грипу птаха, не виявлено", - сказано у повідомленні.

Також зазначають, що для виключення інфекційних захворювань відібраний патматеріал і спрямований в Головне управління Запорізької обласної державної лабораторії ветеринарної медицини і Головне управління Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики і ветсанекспертизи. Лабораторні дослідження тривають.

Фахівці Державної служби ветеринарної медицини провели збір і утилізацію трупів птиці, здійснюють постійний моніторинг ситуації, проводять обстеження птиці у приватних господарствах населення. На 10:00 25 жовтня нових випадків загибелі птиці на острові Великий Дзендзик не зафіксовано. Ситуація на постійному контролі Держкомветмедицини.

Нагадаємо, 22 жовтня 2010 року в управління ветеринарної медицини в Бердянську надійшло повідомлення про масову загибель бакланів на острові Великий Дзендзик (Національний природний парк "Приазовський"). На місцях загибелі виявлено близько 1 тисячі трупів бакланів і сріблястої чайки, як нещодавно загиблих, так і муміфікованих.