У МНС на 100% не виключають ймовірність в Україні техногенної катастрофи, подібної до угорської

У Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи не можуть на сто відсотків виключити повторення техногенної катастрофи в нашій країні, подібної до тієї, яка сталася нещодавно на угорському підприємстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед початком прямої телефонної лінії в Кабінеті міністрів України заявив заступник міністра МНС Віталій РОМАНЧЕНКО.

"Сказати, що ніяких катаклізмів не буде, не можна. Окрім природних, техногенних чинників є ще і людський чинник, який присутній скрізь, і його передбачити неможливо", - сказав він, зауваживши водночас, що, на відміну від багатьох європейських держав, в Україні існує і працює держструктура, яка здійснює нагляд за станом технологічно небезпечних промислових місць, яка проводить систематичні їх перевірки, даючи за результатами відповідні приписи для усунення недоліків, у тому числі, у разі потреби, підключаючи для цього органи прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, ув результаті аварії 4 жовтня на глиноземному заводі в місті Айка (Угорщина) стався витік токсичних відходів алюмінієвого виробництва - "червоного шламу", який складається переважно з оксидів заліза, оксидів алюмінію, важких металів.

Аварія призвела до забруднення токсичними речовинами басейну річки Марцаль, яка впадає в річку Раба, яка у сво чергу є притокою Дунаю.