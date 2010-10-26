Грищенко обговорив з міністром закордонних справ Бельгії європейську перспективу України

У Брюсселі у рамках робочого візиту міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА відбулася двостороння зустріч керівника МЗС України з віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ і інституційних реформ Бельгії Стівеном ВАНАКЕРЕ.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, під час зустрічі обговорили широке коло актуальних питань українсько-бельгійських стосунків і співпраці України з ЄС.

При обміні думками щодо стану двосторонніх стосунків керівники МЗС України і Бельгії наголосили на важливості візиту в листопаді цього року з економічною місією в Україну принца ФІЛІПА на чолі великої делегації бельгійських підприємців.

Особлива увага в контексті співпраці України з ЄС була приділена підготовці до наступного саміту УКРАЇНА-ЄС, який відбудеться в листопаді в Брюсселі, зокрема, наданню України Плану дій з безвізового режиму, завершенню переговорів за Угодою про асоціацію і зону вільної торгівлі. Керівник МЗС Бельгії, яка головує в ЄС, особливо зазначив підтримку Брюсселем євроінтеграційних спрямувань України. Сторони констатували обопільну зацікавленість двох країн в подальшому усебічному поглибленні двосторонніх стосунків.

Міністри закордонних справ України і Бельгії порушили питання співпраці двох країн у рамках роботи міжнародних організацій. Серед іншого, керівник зовнішньополітичного відомства України проінформував свого бельгійського колегу про хід економічних реформ і демократичних перетворень в нашій державі.

У рамках робочого візиту в Брюссель 25 жовтня ц.р. міністр закордонних справ України К. ГРИЩЕНКО мав зустріч з міністром економіки і спрощення процедур Бельгії Вінсентом Ван КВІКЕНБОРНОМ. Під час зустрічі К. ГРИЩЕНКО проінформував бельгійського міністра про заходи з реалізації політичних і соціально-економічних реформ в Україні, про внутрішньополітичну ситуацію напередодні місцевих виборів. Міністри також обговорили перспективи поглиблення торговельно-економічної співпраці.