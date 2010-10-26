У ГУАМ домовилися активізувати співпрацю з Японією у сфері туризму

В Організації за демократію і економічний розвиток - ГУАМ обговорили питання активізації використання туристичного потенціалу країн-членів для японських туристів.

Як повідомили УНІАН в Секретаріаті ГУАМ, 25-26 жовтня в Києві у рамках діяльності Організації відбулося 6-е засідання Робочої групи з туризму.

У ньому взяли участь фахівці туристичних операторів і агентств держав-членів ГУАМ, а також представники Посольства Японії в Україні і авіакомпанії "Турецькі авіалінії".

Учасники засідання обговорили підсумки Всесвітньої туристичної виставки JATA World Trade Fair 2010 (26 вересня, Токіо) і результати проведених у рамках виставки зустрічей з японськими туроператорами. Також був обговорений хід виконання Плану дій з розвитку спільного туристичного продукту ГУАМ і приділено особливу увагу процесу підготовки туристичних гідів, які володіють англійською і японською мовами, для кожного з держав-членів ГУАМ.

Окремо увагу акцентували на перспективному напрямі діяльності організації, пов`язаному з активізацією співпраці у сфері туризму з Японією, зокрема, з японськими туристичними операторами, зацікавленими у туристичному потенціалі ГУАМ. Це питання обговорюватиметься в ході семінару JICA у лютому 2011 року в Японії.

Крім того, учасники засідання прийняли рішення про проведення влітку 2011 року прес-турів для представників японських інформаційних агентств і розробку туристичного порталу ГУАМ.

Чергове засідання Робочої групи з туризму відбудеться наприкінці січня 2011 року, повідомили в Секретаріаті ГУАМ.