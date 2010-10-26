Курс НБУ на 27 жовтня
19:00, 26 жовтня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 27.10.10 100 USD - (на 26 жовтня - 791.1600) 100 EUR - (на 26 жовтня - 1110.0766) 10 RUR - (на 26 жовтня - 2.6175) Облікові курси банківських металів на 27.10.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - (на 26 жовтня - 106411.02) 961 XAG 10 Срібло - (на 26 жовтня - 1875.84) 962 XPT 10 Платина - (на 26 жовтня-134180.74) 964 XPD 10 Паладій - (на 26 жовтня-48023.41)
Офіційний курс НБУ на 27.10.10
100 USD - (на 26 жовтня - 791.1600)
100 EUR - (на 26 жовтня - 1110.0766)
10 RUR - (на 26 жовтня - 2.6175)
Облікові курси банківських металів на 27.10.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - (на 26 жовтня - 106411.02)
961 XAG 10 Срібло - (на 26 жовтня - 1875.84)
962 XPT 10 Платина - (на 26 жовтня-134180.74)
964 XPD 10 Паладій - (на 26 жовтня-48023.41)
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