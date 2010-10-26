Курс НБУ на 27 жовтня

Офіційний курс НБУ на 27.10.10



100 USD - (на 26 жовтня - 791.1600)



100 EUR - (на 26 жовтня - 1110.0766)



10 RUR - (на 26 жовтня - 2.6175)



Облікові курси банківських металів на 27.10.10 за 10 тройських унцій (грн.)



959 XAU 10 Золото - (на 26 жовтня - 106411.02)



961 XAG 10 Срібло - (на 26 жовтня - 1875.84)



962 XPT 10 Платина - (на 26 жовтня-134180.74)



964 XPD 10 Паладій - (на 26 жовтня-48023.41)