В Севастополі обговорили питання збільшення участі РФ у розвитку міста

Питання збільшення участі бюджету Російської Федерації в соціально-економічному розвитку міста Севастополя обговорили під час двосторонніх консультацій представники міської влади і російські експерти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Ігор ЛОКТІОНОВ на брифінгу для журналістів. За його словами: «Відбулися дуже серйозні консультації з експертами Російської Федерації, які представляють Міністерство економіки, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони Росії. Ці консультації стосувалися питань перебування Чорноморського флоту РФ на території Севастополя та інших населених пунктів, і в першу чергу стосувалися розширення співпраці в галузі економічної та соціальної».

Він відзначив, що «ті питання, які поставила сьогодні міська держадміністрація перед керівництвом України і РФ, цілком нормальні й адекватні». Як пояснив І.ЛОКТІОНОВ, «пов'язано це з тим, що сьогодні готується до підписання серйозний документ для міста Севастополя - програма стійкого розвитку Севастополя до 2015 року”.

«Передбачається дуже значне збільшення обсягів фінансування, які мають бути спрямовані на соціально-економічний розвиток міста. Тому, ми мали право поставити ці питання перед РФ - про збільшення участі Російської Федерації в соціально-економічному розвитку міста Севастополя», - сказав І.ЛОКТІОНОВ.

«Свого часу урядами однієї та іншої сторін було ухвалено ряд документів з цього питання. У 2004 році ми одержали перший обсяг траншу на ці цілі, гроші було спрямовано на конкретні цілі, які були узгоджені з керівництвом флоту. Сьогодні цей обсяг (обсяг участі бюджету РФ у розвитку соціальної інфраструктури міста на 2010 рік - УНІАН) становить близько 39 млн. грн., наступного року - більше 40 млн. грн., але ми хотіли б, щоб обсяг цих коштів було збільшено у кілька разів. Тому це питання було одним із основних, що обговорювалися з експертами», - повідомив І.ЛОКТІОНОВ.

Крім того, як сказав віце-губернатор, «порушувалося питання, пов'язане з погашенням заборгованості із заробітної плати та соціальних платежів на підприємствах ЧФ РФ, зокрема на 13-му судоремонтному заводі, ряді інших формувань». За його словами, «це питання теж вирішене позитивно, і найближчим часом ці заборгованості будуть погашені, зокрема перед податковою і соціальними фондами».