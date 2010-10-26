Більш як 100 людей загинули під час цунамі в Індонезії

Більше 100 чоловік загинули в Індонезії в результаті триметрового цунамі, повідомляє Газета.Ru.

Раніше повідомлялося, що у понеділок на острові Суматра стався землетрус магнітудою 7,5.

Як заявили представники влади, 80% будинків к цьому районі зруйновано, також відчуваються перебої з постачанням продовольства.

380 чоловік вважаються зниклими безвісти.