Більш як 100 людей загинули під час цунамі в Індонезії
19:55, 26 жовтня 2010Різне
0
Більше 100 чоловік загинули в Індонезії в результаті триметрового цунамі, повідомляє Газета.Ru.
Раніше повідомлялося, що у понеділок на острові Суматра стався землетрус магнітудою 7,5.
Як заявили представники влади, 80% будинків к цьому районі зруйновано, також відчуваються перебої з постачанням продовольства.
380 чоловік вважаються зниклими безвісти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter