Головне на 26 жовтня

Основні події сьогоднішнього дня



Фінанси



Активи Національного банку України у січні-вересні 2010 року збільшилися на 22% - до 441,269 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні банку, оприлюдненому у газеті «Урядовий кур`єр» від 26 жовтня п.р.

Кошти і депозити в іноземній валюті збільшилися на 27% - до 124,756 млрд. грн., цінні папери нерезидентів – на 32% - до 147,409 млрд. грн. Обсяг авуарів НБУ у спеціальний правах запозичень скоротився майже у 5 разів – до 103 млн. грн. Монетарне золото зросло на 21% - до 6,565 млрд. грн. Портфель цінних паперів України збільшився на 32% - до 60,430 млрд. грн. Обсяг кредитів банкам та іншим позичальникам скоротився на 12% - до 65,089 млрд. грн., внески у рахунок квоти МВФ – на 2%, до 16,896 млрд. грн.

Зобов`язання Нацбанку за звітний період збільшилися на 26% - до 337,029 млрд. грн., зокрема банкноти і монети в обороті зросли на 11% - до 189,208 млрд. грн., кошти банків – на 16%, до 27,03 млрд. грн., кошти державних та інших установ – у 14 разів, до 31,369 млрд. грн. За вказаний період обсяг депозитних сертифікатів, емітованих Нацбанком, збільшився у 5 разів - до 15,778 млрд. грн., зобов`язання перед МВФ – на 9%, до 72,834 млрд. грн.

Статутний капітал НБУ залишався на рівні 100 млн. грн., а власний капітал збільшився на 9% - до 104,240 млрд. грн. Зокрема фонди та інші резерви збільшилися в 3 рази – до 19,115 млрд. грн., резерви переоцінки іноземної валюти, монетарного золота і банківських металів скоротилися на 2% - до 92,397 млрд. грн.

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Профіцит платіжного балансу України в січні-вересні 2010 р., за попередніми даними, становив 6,441 млрд. дол. проти 12,173 млрд. дол. дефіциту за відповідний період 2009 року.



Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).



За даними НБУ, за III квартал (липень-вересень) ц.р. профіцит платіжного балансу становив 2,014 млрд. дол., зокрема, у вересні – 1,241 млрд. дол.



За даними Нацбанку, за січень-вересень ц.р. поточний рахунок було сформовано з дефіцитом 826 млн. дол., що на 30 млн. дол. менше, ніж за відповідний період 2009 року. Зокрема, за III квартал дефіцит поточного рахунку становив 1,050 млрд. дол.



«Погіршення стану поточного рахунку в ІІІ кварталі зумовлено зростанням дефіциту торгівлі товарами - до 2,8 млрд. дол. Основними чинниками високого дефіциту торгівлі товарами виступали ефекти відновлення внутрішнього споживчого й інвестиційного попиту, зміцнення реального ефективного курсу гривні (з початку року - на 9,4%), а також дуже високі обсяги імпорту енергоносіїв», - йдеться в повідомленні.



НБУ зазначає, що вже третій місяць поспіль, рахунок поточних операцій є дефіцитним, і в вересні він був на рівні 259 млн. дол.



Профіцит рахунку капітального і фінансового рахунку зберігається впродовж останніх 6 місяців. У вересні 2010 року він становив 1,5 млрд. дол. і був забезпечений припливом капіталу за борговими цінними паперами державного сектору і збереженням досить високих обсягів надходжень прямих іноземних інвестицій. Водночас НБУ відзначає значне посилення попиту на валюту на готівковому ринку.



З початку року профіцит капітального і фінансового рахунків досяг 7,3 млрд. дол., тоді як за 9 місяців 2009 року дефіцит становив 11,3 млрд. дол.



Чисті надходження прямих іноземних інвестицій у вересні становили 567 млн. дол. Основним реципієнтом виступав банківський сектор, який одержав близько 60% ПІІ. В цілому з початку року чистий приток прямих іноземних інвестицій становив 3,6 млрд. дол., з яких в банківський сектор надійшло 34%.



Сальдо за кредитами і облігаціями у вересні було позитивним на рівні 2,4 млрд. дол. завдяки значного притоку за борговими залученнями державного сектору. Зокрема, уряд України залучив 2 млрд. дол. за рахунок розміщення єврооблігацій. Також у вересні спостерігався чистий приплив капіталу за внутрішніми урядовими паперами і ПДВ-облігаціями на рівні 401 млн. дол. «В першу чергу цей приток було зумовлено зацікавленістю нерезидентів у розміщених урядом наприкінці серпня ПДВ-облігаціями... Іншим чинником виступає висока ліквідність світової фінансової системи в результаті спроби розвинених країн стимулювати свої економіки за рахунок монетарної експансії», - констатують в НБУ.



При цьому, сальдо за операціями приватного сектору з кредитами і облігаціями було збалансованим. З одного боку, традиційно залишається негативним сальдо з операцій банківського сектора на рівні 200 млн. дол., навіть не зважаючи на розміщення нових єврооблігацій Приватбанком на 200 млн. дол. З іншого боку, сальдо з операцій реального сектору сформувалося позитивним на рівні 192 млн. дол. завдяки активним залученням довгострокових кредитів. В цілому за 9 місяців 2010 року сальдо за операціями з кредитами і облігаціями приватного сектору залишається негативним - на рівні 1,2 млрд. дол., що в 5,5 разів менше, ніж за аналогічний період минулого року.



Обсяг резервних активів НБУ, станом на 1 жовтня 2010 року, становив 34,7 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг впродовж 5,8 місяця майбутнього періоду.

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Віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сподівається, що до кінця цього року в Україні будуть ухвалені зміни до митного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку під час робочої поїздки до регіону. «Сподіваюся, що до Нового року ми зможемо ухвалити зміни до митного законодавства», - сказав С.ТІГІПКО. Він відзначив, що вже наступного тижня зміни до митного кодексу будуть розіслані експертам для об'єктивної оцінки, потім буде публічне обговорення. «Митний кодекс – на цьому тижні ми закінчуємо кодифікування всього законодавства, вносимо ті зміни, які пропонує бізнес. З наступного тижня цей митний кодекс буде розіслано професіоналам, ми почнемо відпрацьовувати з професіоналами, - пояснив С.ТІГІПКО. - А потім ми обнародуємо його, для того щоб він був вже максимально готовий, щоб не виникало якихось додаткових питань». ***

У Вінниці прем'єр-міністра Миколу АЗАРОВА підприємці зустріли тисячним мітингом, протестуючи проти можливого ухвалення Верховною Радою Податкового кодексу. Як передає кореспондент УНІАН, мітинг проходив біля адміністративної будівлі Вінницької обласної державної адміністрації на вул. Соборній, 70 у Вінниці. У цей самий час у приміщенні Вінницької облдержадміністрації М.АЗАРОВ проводив нараду з адміністративно-господарським активом області щодо проблемних питань у соціально-економічному розвитку регіону. Перед мітингувальниками виступили лідери громадських організацій підприємців і партій. Підприємці стояли з численними плакатами «Країну для людей», «Влада вбиває малій бізнес», «Олігархам - пільги – підприємцям - кайдани» тощо. Ближче до закінчення наради, М.АЗАРОВ, почувши шум, який доносився з вулиці, сказав, що до людей необхідно прислуховуватися і якось коригувати свої рішення. «Ми, звичайно, до людей завжди прислуховуємося, і навіть якщо на площу вийшло 100-200 осіб, ми завжди слухаємо їх. Я ніколи не відмахуюся від проблем. Ми знаємо, хто ці мітинги організує, однак навіть проплачений мітинг треба вислухати, десь скоригувати свої рішення, але головна лінія уряду - реформи і податкова реформа – одна з глобальних реформ», - прокоментував М.АЗАРОВ. Прем'єр-міністр також закликав демонстрантів читати проект Податкового кодексу. «Ті, хто свистять, можливо, обдурені, і не знають, і не читали, що там, в Податковому кодексі міститься», - додав М.АЗАРОВ. Банки

Служба безпеки України виступає за отримання інформації про рух коштів підприємств на банківських рахунках без розкриття банківської таємниці в судах. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час розширеної оперативної наради заявив перший заступник голови СБУ - начальник головного управління з боротьби з корупцією і організованою злочинністю Володимир РОКИТСЬКИЙ. "На нашу думку, найефективнішим (методом - УНІАН) у протидії злочинності у сфері оподаткування було б впровадження європейської практики отримання інформації правоохоронними органами про рух коштів на розрахункових рахунках суб'єктів господарювання без розкриття банківської таємниці в судах", - зазначив він. За словмих В. РОКИТСЬКОГО, СБУ у 2010 році виявила 432 злочини, пов'язаних з мінімізацією податкових зобов'язань, в основному, вони посадові - 351. Порушено і розслідується 384 карних справи. Загальна сума збитків у справах, які знаходиться у провадженні, складає 645,9 млн. грн., з яких відшкодовано 207 млн. грн. Накладений арешт на майно у розмірі 96 млн. грн. У 2010 році було розкрито 308 злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість, за якими порушено 214 кримінальних справи. Сума збитку у цих справах склала понад 272 млн. грн., попереджено незаконне відшкодування ПДВ на суму 68 млн. грн. Як зазначив В. РОКИТСЬКИЙ, процедура відшкодування ПДВ залишається непрозорою і створює підстави для зловживань з боку посадовців і підприємців. "Ускладнений порядок отримання в банківських установах відомостей про реальний рух коштів такого роду суб'єктів господарювання (підприємств -"мінімізаторів" - УНІАН), відсутність своїх ресурсів погашення нанесених державі збитків обумовлює деякі труднощі процесуального порядку", - сказав він.

Валютний ринок



Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9440/7,9510 грн./дол., до 12:00 ціни підвищилися - 7,9475/7,9515 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9470/7,9530 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2613/0,2616 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2612/0,2615 грн./рубль. До закриття ціни піднялися до 0,2614/0,2616 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль виріс і склав 30,3650 рублів за долар (+0,13).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3910/1,3980 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0965/11,1075 грн./євро, до 12:00 ціни встановилися на рівні 11,0970/11,1045 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз - 11,0655/11,0800 грн./євро.

Міжнародні відносини



Сьогодні під час 8-го засідання підкомісії з питань транспорту Комітету з питань економічного співробітництва РФ і України міністр транспорту і зв'язку України Костянтин ЄФИМЕНКО і міністр транспорту Росії Ігор ЛЕВІТІН обговорили питання будівництва мосту через Керченську протоку.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами К.ЄФИМЕНКА, вартість мосту залежатиме від того, чи буде він автомобільним чи залізничним, чи суміщеним.

«Для того, щоб визначити вартість, необхідно, щоб попрацювали проектні інститути. І на стадії розробки ТЕО сформували дане рішення. Воно залежатиме від того, чи буде це автомобільний міст, залізничний чи суміщений міст. Такі фахівці є і в Україні, також сильна мостобудівна галузь і в РФ », - відзначив він.

За словами міністра, переговори про будівництво продовжуватимуться.

«Ухвалено рішення, що ми рухаємося в даному напрямі, зараз нам необхідно визначити фінансову установу, яка профінансує розробку ТЕО», - відзначив міністр.

За його словами, поки що проектний інститут не вибирався, оскільки при його виборі враховуватиметься також і думка фінансової установи, яка виділятиме кошти під цей проект.

«Ми розглядаємо питання щодо того, щоб цей міст був платним з часом», - сказав К.ЄФИМЕНКО.

У свою чергу, І.ЛЕВІТІН відзначив, що в Росії є добрі фахівці з мостобудування.

«Ми вважаємо, що тут має бути окрема спеціалізована компанія, яка стане інвестором, у нас поки що не вибраний інвестор, і немає джерела для цього фінансування. У нас є спільна пропозиція, яку ми завтра доповімо головам урядів, – те, як ми бачимо нашу подальшу роботу», - відзначив І.ЛЕВІТІН.

За його словами, підкомісія відпрацювала всі питання, проте остаточне слово залишається за інвестором.

Транспорт

Будівництво моста через Дніпро в Кременчуці (Полтавська обл.) планують почати в 2012 році.

Про це журналістам заявив мер міста Микола ГЛУХОВ.

Він повідомив, що 27 жовтня до Кременчука приїдуть заступник міністра економіки і заступник міністра фінансів. Вони на місці подивляться на ситуацію, після чого винесуть ухвали про затвердження ТЕО на засідання уряду.

По словах Н.Глухова, техніко-економічне обгрунтування нового моста було готове ще в 2006 році, проте з приходом до влади уряду Юлії ТИМОШЕНКО ТЕО не затвердили в Кабміні.

"Я особисто 5 разів просив Юлію ТИМОШЕНКО винести на засідання Кабміна ТЕО з тим, щоб затвердити його. Але це не було зроблено", – сказав мер.

Віце-мер Кременчука Володимир ТАРАТОРІН повідомив, що після ухвалення ухвали Кабміну, в 2011 році на робочий проект будівництва в держбюджеті буде закладено 21 млн. грн.

"Будувати міст почнемо не раніше 2012 року. Вартість будівництва моста – 1,5 млрд. дол. Термін будівництва – 7 років. Для будівництва привертатимемо інвесторів і засоби держави", - сказав В.Тараторін.

Він також відзначив, що проїзд по новому мосту планується зробити безкоштовним, а сам міст передати на зміст «Укравтодору».

Довідка УНІАН. 21 грудня 2009 виконалося 60 років Крюковському мосту через Дніпро. За останні 20 років його вже двічі капітально ремонтували. Перший ремонт був в 1988 році, другою - в 2007-му.

У 2010 році під час передвиборної кампанії Віктор ЯНУКОВИЧ підписав з Кременчуком угоду про те, що він сприятиме будівництву нового мостового переходу через Дніпро.

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Під час візиту прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА в Київ планують обговорення питання транзиту потягів на зимову Олімпіаду- 2014 в Сочі через Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську повідомив генеральний директор "Укрзалізниці" Михайло КОСТЮК.

"За дорученням Президента України "УЗ" створює умови, щоб російські потяги у напрямку Сочі на зимову Олімпіаду 2014 р. проїздили по території України. Це класичний маршрут. Для залізниць України це вигідно. Ми отримуємо додаткові прибутки, а росіяни отримують максимально короткий маршрут", - зазначив М. КОСТЮК.

За його словами, також під час візиту російського прем'єр-міністра розглядатимуться питання спрощення митного контролю в потягах на напрямку Київ- Москва.

"Ми повинні спростити митний контроль, щоб забезпечити "спокійний" проїзд пасажирів вночі", - уточнив гендиректор "Укрзалізниці".

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Сьогодні під час 8-го засідання підкомісії з питань транспорту Комітету з питань економічного співробітництва РФ і України міністр транспорту і зв'язку України Костянтин ЄФИМЕНКО і міністр транспорту Росії Ігор ЛЕВІТІН обговорили питання будівництва мосту через Керченську протоку.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами К.ЄФИМЕНКА, вартість мосту залежатиме від того, чи буде він автомобільним чи залізничним, чи суміщеним.

«Для того, щоб визначити вартість, необхідно, щоб попрацювали проектні інститути. І на стадії розробки ТЕО сформували дане рішення. Воно залежатиме від того, чи буде це автомобільний міст, залізничний чи суміщений міст. Такі фахівці є і в Україні, також сильна мостобудівна галузь і в РФ », - відзначив він.

За словами міністра, переговори про будівництво продовжуватимуться.

«Ухвалено рішення, що ми рухаємося в даному напрямі, зараз нам необхідно визначити фінансову установу, яка профінансує розробку ТЕО», - відзначив міністр.

За його словами, поки що проектний інститут не вибирався, оскільки при його виборі враховуватиметься також і думка фінансової установи, яка виділятиме кошти під цей проект.

«Ми розглядаємо питання щодо того, щоб цей міст був платним з часом», - сказав К.ЄФИМЕНКО.

У свою чергу, І.ЛЕВІТІН відзначив, що в Росії є добрі фахівці з мостобудування.

«Ми вважаємо, що тут має бути окрема спеціалізована компанія, яка стане інвестором, у нас поки що не вибраний інвестор, і немає джерела для цього фінансування. У нас є спільна пропозиція, яку ми завтра доповімо головам урядів, – те, як ми бачимо нашу подальшу роботу», - відзначив І.ЛЕВІТІН.

За його словами, підкомісія відпрацювала всі питання, проте остаточне слово залишається за інвестором.

Будівництво



Державні банки України готові за умови підтримки Національного банку надати кредити під 10-12% річних на суму 625 млн. грн. для добудови 35 житлових об`єктів з високим ступенем готовності, які мають бути введені в експлуатацію до кінця поточного року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра Віктора ТИХОНОВА, який є головою робочої групи з комплексного розв’язання питань добудови об`єктів незавершеного житлового будівництва і стимулювання споживачів до придбання цих об`єктів. До складу робочої групи увійшли представники Мінрегіонбуду, Мінфіну, Мінекономіки, Мін’юсту, Державної іпотечної установи, Національного банку, Ощадбанку, Укрексімбанку та інших банківських установ.

В.ТИХОНОВ на сьогоднішньому першому засіданні робочої групи повідомив, що Мінрегіонбуд відібрав у регіонах України 35 незавершених житлових об`єктів, ступінь будівельної готовності яких дозволяє завершити ці об`єкти до кінця 2010 року.

«Для завершення цих 35 об`єктів необхідно 625 млн. грн. На засіданні робочої групи ми дійшли загальної згоди, що за умови підтримки Національного банку державні банківські установи готові надати на таку суму відповідні кредити під 10-12% річних», – сказав він.

При цьому віце-прем`єр додав, що за пропозицією Нацбанку незабаром буде розроблено відповідну програму, яка передбачатиме надання таких кредитів і механізм повернення цих коштів.

В.ТИХОНОВ також повідомив, що сьогодні Мінфін працює над питанням збільшення статутного фонду Державної іпотечної установи на 2 млрд. грн. «Якщо це питання вдасться вирішити негайно, то ці кошти ДІУ зможе спрямувати на рефінансування банків, які надаватимуть кредити на добудову житлових об`єктів», – відзначив він.

За прогнозами В.ТИХОНОВА, цього року в Україні бути здано в експлуатацію більш як 8 млн. кв. м житла.

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Урядовий комітет з питань регіональної і соціальної політики, будівництва, житлово-комунального господарства і гуманітарного розвитку сьогодні схвалив законопроект "Про удосконалення дозвільної системи в будівництві".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем'єр-міністра Віктора ТИХОНОВА.

Згідно з повідомленням, удосконалення дозвільної системи в будівництві передбачають шляхом зменшення кількості дозвільних і погоджувальних процедур, скорочення часу їх проходження і переліку необхідних документів, впровадження в дозвільній системі у будівництві принципів мовчазної згоди, єдиного вікна і організаційної єдності.

"Для сприяння розвитку бізнесу і зменшення різного роду навантажень на бізнес, планується, що окремі види господарської діяльності здійснюватимуться без отримання документу дозвільного характеру на основі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства», - сказав В.ТИХОНОВ.

Він також зазначив, що планують введення персоніфікації відповідальності суб'єктів архітектурної діяльності, поступовий перехід від ліцензування господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єкту архітектури, до професійної атестації виконавців окремих видів робіт.

При цьому дерегуляція господарської діяльності здійснюватиметься шляхом передачі частини функцій з державного регулювання і контролю організаціям, які самокеруються.

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Асоціація інвесторів будівництва житлового будинку, Асоціація допомоги постраждалим інвесторам, Асоціація приватних інвесторів і власників й інші громадські організації звертаються до керівництва Верховної Ради і народних депутатів з вимогою відновити роботу або створити Тимчасову слідчу комісію із з'ясування причин невиконання забудовниками зобов'язань за договорами про інвестування в житлове будівництво, причин бездіяльності посадовців органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, які привели до таких наслідків.

Таке рішення було ухвалено за результатами сьогоднішнього круглого столу «Захист прав інвесторів у сфері будівництва», повідомили УНІАН у прес-службі Асоціації допомоги постраждалим інвесторам.

Серед вимог громадських організацій - внести на розгляд Верховної Ради пропозиції із вдосконаленню законодавства України з метою створення ефективного механізму регулювання відносин на ринку житла, виконання забудовниками зобов'язань за договорами про інвестування в житлове будівництво, механізму захищеності інтересів інвесторів – громадян України, які інвестували кошти в житлове будівництво.

Вони також просять включити до складу комісії представників громадських організацій та інвесторів у житлове будівництво України.

Крім того, інвестори звертаються до ВР з вимогою провести парламентські слухання щодо стану захисту прав інвесторів у сфері будівництва.

Асоціації звертаються до Президента України, Кабінету міністрів України з вимогою проконтролювати, а до Міністерства регіонального розвитку й будівництва України та Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства і регіональної політики - провести впродовж листопада 2010 року зустрічі з представниками громадських організацій та інвесторів, під час яких затвердити програму дій з поверненню довіри інвесторів до забудовників й органів державної влади і внесення змін у законодавство України щодо гарантування прав і інтересів приватних інвесторів у житлове будівництво України.

«У разі нереагування не дане звернення і неврахування інтересів інвесторів у житлове будівництво України, залишаємо за собою право пікетувати адміністрацію Президента України, Кабінет Міністрів України, Верховну Раду України, Міністерство регіонального розвитку і будівництва України», - йдеться в прес-релізі асоціації.

За оцінками громадських організацій, на сьогодні близько 80% забудовників не відновили будівництво своїх об'єктів, а близько 40% з них можуть його не відновити взагалі. При цьому інвестори вважають, що законодавство у будівельній галузі, перш за все, захищає права забудовників і не відповідає інтересам приватних інвесторів у житлове будівництво.

За даними Асоціації допомоги постраждалим інвесторам, внаслідок економічної й будівельної кризи в Україні безпосередньо постраждали близько 183 тисяч інвесторів, опосередковано – близько 370 тисяч інвесторів.

За оцінками асоціації, з жовтня 2008 року по червень 2010 року від протиправної діяльності забудовників в Україні зазнали збитків близько 230 тисяч інвесторів на загальну суму близько 18 мільярдів гривень (близько 180 тисяч інвесторів продовжують зазнавати збитків).

Соцполітика



Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ запевняє, що питання підвищення пенсійного віку буде актуальним після введення накопичувальної системи пенсійного страхування.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це він заявив в інтерв’ю журналістам у Вінниці в студії обласної державної телерадіокомпанії.

«Питання підвищення пенсійного віку буде на порядку денному після того, як запрацює накопичувальна система пенсійного страхування, і стосуватиметься вона тих, хто виходитиме на пенсію через 20-30 років. Зараз головне – забезпечити наповнення Пенсійного фонду, його бездефіцитність за рахунок легальної виплати заробітної плати у повному обсязі», - наголосив М.АЗАРОВ.

(УНІАН)

