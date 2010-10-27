Анонс на 27 жовтня

* З нагоди 80-річчя ДП «ДержавтотрансНДІпроект» відбудеться Міжнародна науково-технічна конференція "Автомобільний транспорт України. Сучасний стан та стратегія розвитку». У програмі прес-конференція з питань підвищення безпеки перевезень пасажирів громадським транспортом та з питань впровадження європейських екологічних норм для автомобільного транспорту. Початок прес-конференції об 11-45.



* Круглий стіл на тему: «Регулювання ринку рейтингових послуг: що потрібно змінити?». Організатор - компанія Mark Tapley, за підтримки ЛІГА: ЗАКОН і агентства «Кредит-Рейтинг». Запрошений експерт - Томас Міссонг, президент Європейської асоціації рейтингових агентств (EACRA).



* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.



* Прес-конференція на тему: «Ціна на газ та інші актуальні питання українсько-російського співробітництва в енергетичній сфері», присвячена черговому засіданню профільного українсько-російського міжурядового комітету. Учасники: президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук, колишній уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський; експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко.



* Відбудеться міжнародна конференція «Україна - Росія: формування нових стратегій співпраці». Організатори - Регіональне представництво Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.



* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова та Голови Уряду РФ Володимира Путіна відбудеться сьоме засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.



* Круглий стіл на тему: "Девальвація гривні 2008 року: причини, наслідки та уроки для економіки, банків і населення". Учасники: Валерій Геєць, директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ; Анатолій Кінах, президент УСПП; Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків; Руслан Зоря, голова Черкаської правозахисної організації "Актив Черкащини", Михайло Савлук, професор КНЕУ та ін.



* 27 жовтня на одній з ділянок міжнародної траси М-07 Київ-Ковель-Ягодин (км. 484 800 - 487 500) після реконструкції відкривається рух.

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