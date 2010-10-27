Кожен десятий мільярдер у світі живе в Швейцарії
Автори 440-сторінкової роботи, проведеної під керівництвом професора Уели Мадера, наводять наступну статистику: у Швейцарії, де проживає одна тисячна населення Землі, зосереджено 1,1% світового приватного капіталу. З тисячі мільярдерів, близько сотні прописані на території Конфедерації.
На думку У.Мадера, йдеться про "монополізацію багатства, до цього ніколи не баченого в історії". Експерт бачить у цьому загрозу тиску на середній клас. Найбільша концентрація багачів у Швейцарії відмічена в кантонах на заході і півночі країни.
Усього у рамках дослідження також були вивчені звички людей, на рахунку яких лежить не менше 100 млн. франків /приблизно стільки ж у долларах/, було проведено понад сотню інтерв`ю.