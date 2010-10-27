Єврокомісар вважає нормальним, що план з відміни віз для України буде без автоматизму

Комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ не бачить нічого несподіваного в тому, що План дій з відміни віз для України не передбачатиме автоматизму.

Про це він заявив власному кореспондентові УНІАН в Брюсселі, коментуючи рішення, прийняте 25 жовтня Радою закордонних справ ЄС.

"Це є у компетенції країн-членів - приймати рішення. У випадках Сербії або інших двох країн, Албанії, Боснії і Герцеговини, які також чекають отримання безвізового режиму, це в руках країн-членів, у руках Європейського парламенту, і я не бачив ніякого автоматизму тут, тому і не може бути, відповідно, якогось автоматизму по відношенню до країн-учасниць "Східного партнерства", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженими 25 жовтня висновкам про "Східне партнерство", План дій буде двофазним і міститиме два типи контрольних показників: попередні показники у сфері рамкової політики (законодавство і планування), а також більш специфічні показники у сфері ефективної і постійної реалізації законодавчих змін на практиці.

Проект Плану дій повинен узяти до відома оцінки експертів, отримані під час підготовчої стадії візового діалогу, а також супроводжуватиметься попередньою оцінкою наслідків можливої майбутньої лібералізації візового режиму.

Єврокомісія інформуватиме Раду ЄС про виконання першого списку контрольних показників (у сфері рамкової політики) з тим, щоб прийняти рішення про перехід до оцінки відповідності другому списку більш специфічних контрольних показників.

При цьому Євросоюз не обіцяє автоматизму у відміні короткострокових віз.

Україна і Євросоюз почали переговори про лібералізацію візового режиму у грудні 2008 року. У травні цього року сторони домовилися про надання Україні Плану дій з відміни візового режиму, який сторони планують схвалити на саміті УКРАЇНА-ЄС 22 листопада в Брюсселі.