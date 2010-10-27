Президент не підпише зміни до закону про держзакупівлі без узгодження з МО - Акімова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не підпише зміни до закону про державні закупівлі, якщо вони не будуть узгоджені з міжнародними організаціями.

Про це в коментарі УНІАН сказала перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

"Поки не будуть врегульовані усі зауваження з міжнародними організаціями, закон Президент не підпише", - сказала І.АКІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2010 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про здійснення державних закупівель".

Кабінет міністрів на засіданні 4 жовтня схвалив ряд змін до цього закону. Як повідомив міністр економіки Василь ЦУШКО, зокрема, пропонують вивести з-під дії закону Аграрний фонд і Держрезерв. Також підприємствам буде дозволено використовувати власні кошти без застосування норм закону про держзакупівлі. Також пропонується дати можливість обласним управлінням економіки самостійно приймати рішення про проведення тендерів державними установами, зокрема, закупівель у одного учасника.

В. ЦУШКО підкреслив, що ці зміни будуть узгоджені зі Всесвітнім банком і Європейською Комісією, після чого законопроект буде спрямований на розгляд у Верховну Раду.

За його словами, запропоновані зміни дозволяють децентралізувати і декриміналізувати проведення процедур державних закупівель.

Єврокомісія і Всесвітній банк висловили ряд зауважень до змін до закону, які, зокрема, стосуються надання права проведення закупівель у одного учасника з державними монополіями (Аграрний фонд і Держрезерв).

26 жовтня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив на прес-конференції у Вінниці, що в змінах до закону про держзакупівлі йдеться про уточнення характеру тендерних процедур для певного виду закупівель.

"Всесвітній банк дійсно висловив ряд зауважень, але зовсім не йдеться про відміну тендерних процедур, йдеться про уточнення характеру тендерних процедур для певного виду закупівель", - сказав прем'єр-міністр.