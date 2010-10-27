Кабмін схвалив концепцію інтегрованого управління кордонами

Кабінет міністрів України схвалив концепцію інтегрованого управління кордонами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Адміністрації Державної прикордонної служби Микола ЛИТВИН.

За його словами, ця концепція підготовлена в рамках діалогу щодо запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом.

«Концепція чітко визначає діяльність всіх суб’єктів, які є учасниками цієї концепції», - сказав М.ЛИТВИН.

За його словами, на базі концепції впродовж місяця має бути розроблений відповідний план заходів.

М.ЛИТВИН пояснив, що план заходів, скоріш за все, буде діяти до 2015 року, оскільки буде прив’язаний до діючої зараз програми розвитку та реконструкції державного кордону.

Зокрема, концепція включає в себе удосконалення законодавства щодо прикордонного руху. М.ЛИТВИН зазначив, що концепція повинна довести процедури і стандарти на пунктах пропуску до стандартів Європейського Союзу.

Крім того, для громадян, які часто перетинають кордон, цей процес буде автоматизований. Зокрема, буде введена електронна картка з усіма необхідними для перетину кордону даними громадянина.

«З однієї сторони ми забезпечуємо безпеку, а з іншої ми повинні створювати сприятливі умови для законослухняних учасників прикордонного руху», - наголосив М.ЛИТВИН.