Янукович: Візит Путіна допоможе знайти рішення з актуальних питань співпраці України і РФ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що сьогоднішній візит в Україну голови уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА сприятиме пошуку рішень з багатьох актуальних питань двосторонньої співпраці між державами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з В.ПУТІНИМ, яка відбулася сьогодні в Києві.

Глава держави привітав в Україні, за його словами, нечисленну, але добре підготовлену російську делегацію на чолі з В.ПУТІНИМ.

«Я знаю, що велика підготовка йшла на рівні робочих груп за цілою низкою напрямів. І сподіваюся, що ваш візит черговий до Києва буде плідним: нам, як завжди, вдасться знайти багато рішень з тих актуальних питань, які є на рівні наших міждержавних відносин», - сказав Президент України.

Він також висловив задоволення тим, що напрацьовані сторонами пропозиції «направлені на інтеграцію економік наших країн у цілому ряді напрямів».

В.ЯНУКОВИЧ вкотре зазначив, що йдеться про авіабудування, суднобудування, енергетичний комплекс, наукомісткі технології.

«І сьогодні, звичайно, нам буде про що поговорити. Мені, звичайно, хотілося б дізнатися вашу точку зору. А в цілому, на мій погляд, те завдання, яке ми поставили - підготувати дієвий договір про наші міждержавні відносини до 2020 року, – воно просувається вперед, і я сподіваюся, що у вашій особі уряд Росії внесе внесок в цю роботу», - також заявив Президент України, додавши, що постійно одержує інформацію від прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА про те, що ця робота успішно просувається вперед.

У свою чергу, В.ПУТІН погодився з думкою, що підготовча робота до його візиту в Україну була значною.

«Разом із тим прямо хочу сказати, що вона нічого б не була варта, якби завдяки Вашим зусиллям, Вашій політичній позиції у відносинах між Російською Федерацією і Україною не була створена абсолютно нова обстановка, атмосфера довіри і бажання співпрацювати за найважливішими для наших економік і соціальної сфери напрямами», - підкреслив В.ПУТІН.

На думку глави російського уряду, найголовнішим у контексті міждержавних відносин України і Росії є те, що «політична складова трансформується в економічні результати».

«У нас істотне зростання товарообороту. За січень-вересень поточного року зростання становило 77%. Ми практично виходимо на докризовий рівень. Це, звичайно, дуже позитивний чинник, який дає нам можливість сформулювати нові завдання», - також заявив В.ПУТІН.