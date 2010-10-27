Кабмін схвалив зміни до закону про столицю України

Кабінет міністрів України схвалив зміни до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«Йде мова про перереєстрацію органів управління в районах міста Києва, оскільки були зроблені з правової точки зору некоректні дії. Вони були зареєстровані за різним статусом», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він зазначив, що частина цих органів мала статус органів державної влади, інша частина - державних органів та органів місцевого самоврядування.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, в Києві не було єдиної системи управління містом. «Тому це приводиться у відповідність. Це все ліквідується і по новому реєструється», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він уточнив, що ці органи будуть зареєстровані як органи державної влади.