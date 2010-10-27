Головне на 27 жовтня

Україна і Росія підписали угоду учасників спільного підприємства в авіаційній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду було підписано після закінчення сьомого засідання Комітету з питань економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії, яке пройшло сьогодні в Києві.

Зокрема генеральний директор держпідприємства «Антонов» Дмитро КІВА і президент, голова правління ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» (Російська Федерація) підписали угоду учасників спільного підприємства між ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» і ДАК «Антонов».

Паливна компанія «Россатома» «ТВЕЛ» і український державний концерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000.

Як передає кореспондент УНІАН, документ було підписано сьогодні за підсумками засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва.

Як повідомили в компанії «ТВЕЛ», документом закріплено домовленість про те, що завод потужністю по урану в 400 тонн на рік може бути введено в експлуатацію вже в 2013 році за умови прискореного вибору українською стороною майданчика для розміщення підприємства, розробки ТЕО і проекту. Крім того, в угоді наголошується важливість своєчасної угоди українською стороною ліцензій і дозволів компетентних органів на будівництво, кваліфікацію та експлуатацію підприємства. Найближчим часом планується також затвердження й підписання в атомних відомствах обох країн розширеного плану заходів щодо реалізації проекту, а також початку створення та реєстрації СП, в якому українська уповноважена організація володітиме пакетом акцій у розмірі 50% +1.

У підписаній сьогодні угоді «ТВЕЛ» підтверджує намір передати технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше 2020 року, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, навчати персонал і кваліфікувати завод.

Крім того, «ТВЕЛ» забезпечить доступ української організації до часткового фінансування проекту, а також поставлятиме на завод всі відсутні до моменту локалізації компоненти й комплектуючі ядерного палива. Також «ТВЕЛ», згідно з документом, обіцяє забезпечити виробництво послугами зі збагачення урану з Росії. В угоді також відмічена можливість у перспективі постачання продукції заводу на ринки третіх країн.

Україна сподівається, що угоду з Росією про транзит нафти буде підписано протягом місяця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО заявив сьогодні журналістам.

Він також зазначив, що на сьогоднішній день обговорюється питання про транзит 25 млн. тонн на рік, і угода буде розрахована на 5 років.

"Ми розмовляємо з партнерами про те, щоб збільшити транзит до 25 мільйонів тонн і укласти угоду на п`ять років", - сказав Ю.БОЙКО.

Державний і гарантований державою борг України на 30 вересня 2010 р. становив 404 млрд. 301 млн. 041,08 тис. грн., або 51 млрд. 090 млн. 041,20 тис. дол., що на 5,8% більше від показника на кінець серпня 2010 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на вказану дату становив 256 млрд. 195 млн. 000,97 тис. грн. (63,37% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 32 млрд. 374 млн. 423,56 тис. дол. Державний і гарантований державою внутрішній борг – 148 млрд. 106 млн. 040,11 тис. грн. (36,63%), або 18 млрд. 715 млн. 617,64 тис. дол.

Державний борг України на кінець вересня ц.р. становив 306 млрд. 989 млн. 331,79 тис. грн. (75,93%), або 38 млрд. 793 млн. 117,04 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 172 млрд. 769 млн. 769,60 тис. грн. (42,73%), або 21 млрд. 832 млн. 282,75 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 134 млрд. 219 млн. 562,19 тис. грн. (33,20%), або 16 млрд. 960 млн. 834,29 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 97 млрд. 311 млн. 709,29 тис. грн. (24,07%), або 12 млрд. 296 млн. 924,16 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 83 млрд. 425 млн. 321,37 тис. грн. (20,63%), або 10 млрд. 542 млн. 140,81 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 886 млн. 477,92 тис. грн. (3,43%), або 1 млрд. 754 млн. 783,35 тис. дол.

Впродовж січня-вересня 2010 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 86 млрд. 396 млн. 919,36 тис. грн. (27,18%), в основному за рахунок перевищення випуску ОВДП над їх погашенням, а також унаслідок отримання першого траншу кредиту МВФ стенд-бай 2010 у розмірі 1,25 млрд. СПЗ і випуску єврооблігацій 2010 року на суму 2 млрд. дол.

При цьому державний зовнішній борг зріс на 36 млрд. 843 млн. 539,90 тис. грн. (27,11%), державний внутрішній борг зріс на 43 млрд. 149 млн. 485,42 тис. грн. (47,38%).

Гарантований державою борг України збільшився на 6 млрд. 403 млн. 894,04 тис. грн. (7,04%).

Питання, що стосується "секонд-хендів", сьогодні знято з Податкового кодексу і перенесено для розгляду до Митного кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО на прес-конференції в Донецьку.

Він пояснив, що це питання викликало дуже серйозну соціальну напруженість і більш характерне для розгляду його не в Податковому, а в новому Митному кодексі.

«Секонд- хенд" – це важка ситуація. Тому що, з одного боку, є легка промисловість, яка практично знищена. Ситуацію змінювати треба, але ми ухвалили рішення – з огляду на те, що дуже багато людей займаються цим бізнесом (секонд-хендом), багато хто купує ці речі, достатньо дешеві, ми ухвалили рішення - і з Податкового кодексу цю позицію зараз знято», - сказав С.ТІГІПКО. При цьому він додав, що цю проблему «ми розглядатимемо під час Митного кодексу, проводячи консультації з виробниками, з легкою промисловістю і з тими людьми, які займаються "секонд-хендом».

«Ми відчули таке досить серйозне соціальне напруження. І у Верховній Раді комісія ухвалила таке рішення – питання зняти, вважаючи його не дуже характерним для Податкового кодексу, а Митний кодекс буде це враховувати», - ще раз повторив С.ТІГІПКО, зазначивши, що він сподівається, що вже до кінця цього року будуть прийняті зміни до митного законодавства.

Європейський Союз, Росія і Україна повинні визначити об`єми споживання, постачань і транзиту газу на найближчі 20 років.

Про це заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він зазначив, що незабаром повинна відбутися трибічна зустріч представником ЄС, Росії і України для обговорення газових питань, зокрема, модернізації української ГТС.

"Трибічна співпраця може стати довгостроковою і продуктивною, якщо ми визначимося, які об`єми газу споживатиме Європа протягом наступних двох десятиліть, які об`єми постачань забезпечить Росія і які об`єми транзиту може здійснити Україна. Усі ми знатимемо, куди йти і куди вкладати гроші. Працюватимемо упевнено, ритмічно, в усякому разі, 20 років", - сказав М. АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що спільна робота ЄС, Росії і України на газових ринках буде гарантією безперебійних постачань газу в Європу через Україну.

Також голова уряду запевнив, що чинна влада і законодавство України гарантують: перебоїв з постачанням російського газу в Європу, подібних до тих, які виникли у 2009 році, не буде.

Київський господарський суд задовольнив позов Фонду державного майна України (ФДМУ) про розірвання договору купівлі-продажу державного пакету акцій "Луганськтепловоза".

Про це заявив голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

"Суд прийняв рішення на нашу користь", - сказав він.

При цьому О. РЯБЧЕНКО уточнив, що ухвала суду була винесена минулого тижня.

За словами голови Фонду держмайна, швидше за все, відповідач у цьому позові - "Брянський машзавод" подаватиме апеляцію.

Україна вже експортувала понад 5 млн. тонн зернових. Про це, відкриваючи засідання уряду 27 жовтня, заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров, повідомляє АПК-Інформ.

"У поточному році з України вже експортовано понад 5 млн. тонн зерна", - сказав М.Азаров.

За його словами, аграрії вже змогли отримати непогані кошти для проведення осінніх і весняних польових робіт. "Зернотрейдери могли реалізувати свої інтереси у тій мірі, у якій дозволив урожай цього року", - сказав М.Азаров.

Прем`єр-міністр зазначив, що квотування експорту стратегічної для держави продукції в таких умовах - це абсолютно цивілізована практика, яку цілком розуміють і підтримують зарубіжні партнери України.

Державтоінспекція з 1 листопада почне штрафувати водіїв мопедів, які не мають прав на транспортний засіб і документів про його реєстрацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам під час прямої лінії в газеті "Комсомольська правда в Україні" заявив начальник Державного Департаменту ДАІ МВС України Валерій ЛОЗОВИЙ.

"Закон цього вимагає. Якщо ми ввели реєстрацію транспортного засобу і отримання власником посвідчення водія категорії А1 штрафні санкції за відсутність будуть такі ж, як і за відсутністі прав на інші транспортні засоби", - сказав начальник ДАІ.

При цьому він нагадав, що 1 листопада закінчується так звана спрощена система реєстрації мопедів, коли його власник міг поставити на облік в ДАІ транспортний засіб, звернувшись в Державтоінспекцію з відповідною заявою.

Після цієї дати мопеди ставитимуть на облік на загальних умовах, як це робиться для власників мотоциклів і автомобілів.

Рішення з приводу питання про докапіталізацію «Банку Надра» і «Родовід Банку» буде прийняте до кінця цього місяця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Національного банку України Сергій АРБУЗОВ журналістам у середу.

«До кінця місяця буде прийняте рішення, будуть озвучені результати аудиторської перевірки і відразу буде прийняте рішення про термін докапіталізації», - сказав С.АРБУЗОВ, при цьому він уточнив, що йдеться про «Банк Надра» і «Родовід Банк».

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9460/7,9520 грн./дол., на 12:00 ціни підвищилися до 7,9475/7,9530 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 7,9480/7,9530 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2595/0,2598 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2599/0,2601 грн./рубль. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2597/0,2599 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знову зріс і становив 30,66 рублів за долар (+0,2950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3770/1,3875 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9535/10,9645 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,9740/10,9875 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися – 10,9620/10,9750 грн./євро.

(УНІАН)