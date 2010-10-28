Янукович призначив Клюєва головою комісії зі співпраці між Україною та Китаєм

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 979/2010 “з метою реалізації Спільної заяви України та Китайської Народної Республіки стосовно всебічного підвищення рівня українсько-китайських відносин дружби і співробітництва від 2 вересня 2010 року та відповідно до пункту 3 статті 106 Конституції України” призначив першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА головою Української частини Комісії зі співпраці між Україною та Китайською Народною Республікою.

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Цим указом заступника глави Адміністрації Президента України Андрія ГОНЧАРУКА призначено першим заступником голови Української частини Комісії зі співпраці між Україною та Китайською Народною Республікою.

Голові Української частини Комісії зі співпраці між Україною та Китайською Народною Республікою доручено внести у місячний строк пропозиції щодо персонального складу Української частини Комісії зі співпраці між Україною та Китаєм.