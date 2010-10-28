У Києві 29 листопада пройде засідання українсько-російської міжпарламентської комісії

У Києві 29 листопада відбудеться засідання Міжпарламентської комісії зі співробітництва Верховної Ради України та Федеральних зборів Російської Федерації.

Про це повідомив голова ВР Володимир ЛИТВИН у середу після зустрічі з головою Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації Борисом ГРИЗЛОВИМ, поінформували УНІАН у прес-службі українського парламенту.

За словами В.ЛИТВИНА, під час цього засідання обговорюватиметься ряд актуальних питань щодо посилення співпраці у високоінтелектуальних галузях: авіації, космосу, судноплавства, енергетики. зокрема атомної. Учасники засідання також планують обговорити питання щодо активізації співпраці у гуманітарних питаннях, зокрема, у сфері освіти, науки та культури.

У цей період, сказав В.ЛИТВИН, Україну відвідає з візитом голова Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації Сергій МИРОНОВ.

Як повідомлялося, В.ЛИТВИН 27-28 жовтня перебуває з офіційним візитом у м. Санкт-Петербург (Російська Федерація) для участі у заходах Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД.

Голова Верховної Ради України візьме участь у 35-му пленарному засіданні МПА СНД та у міжнародній міжпарламентській конференції, присвяченій головуванню Республіки Казахстан в ОБСЄ.