Курс НБУ на 28.10.10

Офіційний курс НБУ на 28.10.10100 USD США - 791.1600 (27 жовтня - 791.1600)100 EUR - 1092.0381 (27 жовтня - 1100.6618)10 RUR - 2.5882 (27 жовтня - 2.6025)Облікові курси банківських металів на 28.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-105402.29(27 жовтня-105540.74)961 XAG 10 Срібло-1880.59 (27 жовтня-1857.64)962XPT10Платина-134338.97(27 жовтня-133943.39)964XPD10Паладій-49368.38 (27 жовтня-48023.41)

Офіційний курс НБУ на 28.10.10 100 USD США - 791.1600 (27 жовтня - 791.1600) 100 EUR - 1092.0381 (27 жовтня - 1100.6618) 10 RUR - 2.5882 (27 жовтня - 2.6025) Облікові курси банківських металів на 28.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-105402.29(27 жовтня-105540.74) 961 XAG 10 Срібло-1880.59 (27 жовтня-1857.64) 962XPT10Платина-134338.97(27 жовтня-133943.39) 964XPD10Паладій-49368.38 (27 жовтня-48023.41)

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