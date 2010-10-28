Анонс на 28 жовтня

* Офіційний візит в Україну Президента Азербайджанської Республіки І.Алієва.

* Відбудеться пленарне засідання VІ сесії Київської міської ради VI скликання.

* Відбудеться традиційна конференція, що проводиться міжнародною рейтинговою агенцією Fitch Ratings, для представників українського фінансового співтовариства. Учасники: Девід Хеслам, директор, Суверенна аналітична група з рейтингів європейських країн з економікою, що розвивається, Fitch Ratings, Лондон; Микола Лукашевич, CFA, старший директор, голова Відділу корпорацій, Росія/СНД, Fitch Ratings, Москва; Пабло Мацціні, старший директор, корпоративний сектор, Fitch Ratings, Лондон; Андрій Кравець, заступник міністра фінансів України; Ігор Шумило, виконавчий директор з економічних питань, НБУ; Олена Бєлан, головний економіст, Dragon Capital; Руслан Піонтковський, старший економіст, Світовий банк; Олена Волошина, голова Представництва в Україні, IFC та ін.

* Відбудеться Перший Український Податковий Форум. У церемонії відкриття візьмуть участь: Олександр Папаїка, голова ДПАУ; Макс Альєр, постійний представник Міжнародного Валютного Фонду в Україні, Олена Волошина, голова Представництва Міжнародної фінансової корпорації в Україні, Тетяна Єфименко, заступник міністра фінансів України, Василь Волга, голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Наталія Королевська, голова Комітету ВРУ з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, Володимир Щелкунов, президент УНКМТПП, Сергій Попов, Партнер, KPMG.

* 11-00 - у медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Перспективи російсько-українських відносин. Підсумки візиту Путіна в Україну». Учасники: директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ Сергій Толстов, директор міжнародних програм Центру Разумкова Михайло Пашков, колишній уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський (вул. Стрітенська, 2/8). Телефони: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.

* Прес-конференція на тему: «Перегляд Україною і Росією «газової формули». Учасники: президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук та експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко.

* Прес-конференція компанії SAP на тему: "SAP в Україні: ефективні бізнес-рішення та тенденції ринку". Учасники: Владислав Мартинов, ген.директор SAP СНД; Максим Матяш, ген.директор SAP в Україні, Грузії, Молдові.

* На Офіційному веб-порталі ФПУ розпочнеться Інтернет-конференція на тему: «Підвищення пенсійного віку для жінок - це гендерна рівність чи пенсійний гніт?».

* Круглий стіл на тему: "IPO українських емітентів: нові горизонти і перспективи". Учасники: Барбара Георг, директор департаменту, Відділ з лістингу і послуг для емітентів Deutsche Borse AG; Стефан Хефер, віце-президент Deutsche Borse AG; Олена Кучинська, юрист Baker & McKenzie; Андрій Дубецького, виконавчий директор Представництва Варшавської Фондової біржі в Києві; Юлія Кирпа, старший юрист практики банківського та фінансового права Vasil Kisil & Partners та ін.

* Європейський Комісар з питань торгівлі Карел де Гухт виступить з публічною промовою в Дипломатичній Академії. Після виступу відбудеться прес-конференція.

12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція керівництва AvangardCo IPL з приводу розміщення компанією п`ятирічних єврооблігацій на 200 млн. доларів. Учасники: голова Ради директорів AvangardCo IPL Олег Бахматюк та генеральний директор АvangardCo IPL Наталія Василюк (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 593-28-60. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція «Як зміниться Київ у найближчому майбутньому? Основні пріоритети Генерального плану та Стратегії розвитку міста». Запрошені: заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко, головний архітектор Києва Сергій Целовальник; керівник Головного управління транспорту та зв`язку Євген Водовозов.

* Прес-конференція на тему: «Інвестиції ЄБРР в український АПК: як використати фінансові можливості?». Учасники: Максим Мельничук, заступник міністра АПК; Володимир Лапа, ген.директор Українського клубу аграрного бізнесу, Марія Колесник, аналітик аграрного ринку.

* Відбудеться публічна дискусія на тему: «Банкрутство фізичних осіб: перспективи впровадження в Україні». Організатори - тижневик «Дзеркало тижня» та ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектора» FINREP. Учасники: народний депутат України Валерій Писаренко, Юрій Полунєєв, член Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності; Сергій Панов, в.о.голови правління «Укрсиббанку»; Володимир Хливнюк, голова правління банку «Фінанси і кредит».

* Круглий стіл на тему: "Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання". Організатор - Національний інститут стратегічних досліджень. Запрошені: перший зам.глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова, директор Інституту економіки і прогнозування НАНУ Валерій Геєць, голова Комітету ВРУ з питань бюджету Микола Деркач, ген.директор Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень Ірина Щербина та ін.

* За участю Прем`єр-міністра України Миколи Азарова та першого заступника голови КМДА Олександра Попова відбудеться відкриття після комплексної реконструкції вулиць Здолбунівської та Сортувальної, а також запуск залізничної платформи «Лівий берег».

* Конференція «Органічна переробка та збут. Київ 2010» в рамках виставки «Весь Світ Харчування Україна 2010». Організатори - Міністерство аграрної політики України, Асоціація виробників органічної продукції «БІОЛан Україна», Дослідний інститут органічного сільського господарства FIBL (Швейцарія), Посольство Королівства Нідерландів в Україні, Міжнародний центр органічного сільського господарства Центральної та Східної Європи «Екоконнект» (Німеччина), Міжнародна організація Авалон (Нідерланди), Грімко Трейд Холланд (Україна), Міжнародна виставка World Food.

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