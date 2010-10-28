Сьогодні Україну відвідає Президент Азербайджану

Сьогодні в Україні з офіційним візитом перебуватиме Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, у рамках візиту заплановано церемонію покладання главами двох держав Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та І.АЛІЄВИМ вінків до Могили Невідомого солдата (площа Слави) та церемонію вшанування пам’яті жертв Голодоморів в Україні.

Після цього відбудеться зустріч президентів України та Азербайджану «віч-на-віч».

Також заплановане ІІ засідання Ради президентів України та Азербайджанської Республіки та церемонія підписання двосторонніх документів.

Крім того, глав двох держав поспількуються з представниками засобів масової інформації.