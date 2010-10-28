Литвин і Миронов заявляють, що парламенти готові забезпечити домовленості між Україною та РФ

Парламенти України та Росії готові до ухвалення необхідних рішень для законодавчого забезпечення домовленостей, досягнутих під час візиту в Україну прем’єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА.

Про це заявили голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН і голова Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації Сергій МИРОНОВ сьогодні під час зустрічі у Санкт-Петербурзі, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Сторони високо оцінили офіційні документи, які були підписані у ході візиту В.ПУТІНА і які, за словами голови Верховної Ради, суттєво посилять економічну складову двосторонніх відносин. Говорячи про нинішній рівень співпраці між Україною та Росією, В.ЛИТВИН наголосив: «У нас є підстави для оптимізму і твердої впевненості у тому, що відносини між нашими країнами і далі набуватимуть системного характеру».

В.ЛИТВИН і С.МИРОНОВ обговорили питання про подальший розвиток міжпарламентської співпраці на рівні комітетів, фракцій і груп дружби. Голова Верховної Ради звернув увагу на те, що навіть у період, коли українсько-російські відносини на найвищому рівні «були поставлені на паузу», продовжувалася активна співпраця між законодавчими органами двох держав.

«Ми ніколи не переривали взаємодію наших парламентів», - сказав у відповідь С.МИРОНОВ. Він підтвердив готовність відвідати Україну з робочим візитом, який заплановано на кінець листопада, і взяти участь разом зі своїм українським колегою у дев’ятому засіданні Міжпарламентської комісії зі співробітництва Верховної Ради України та Федеральних зборів РФ.

Напередодні цього візиту В.ЛИТВИН і С.МИРОНОВ мають намір опублікувати у парламентських виданнях спільну статтю про історію та перспективи українсько-російських взаємин.

Під час зустрічі Сторони звернули увагу на невикористаний повною мірою потенціал співпраці у рамках СНД. «Суттєве покращання українсько-російських взаємин має втілюватися у взаємовигідних проектах, реалізація яких сприяла би поліпшенню добробуту громадян наших країн», - сказав В.ЛИТВИН.

Крім того, було обговорено можливі перспективи головування України в ОБСЄ. За словами С.МИРОНОВА, російська сторона готова підтримувати та просувати цю ідею.

В.ЛИТВИН 27-28 жовтня перебуває з офіційним візитом у Санкт-Петербурзі для участі у заходах Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД.