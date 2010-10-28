Число жертв цунамі в Індонезії досягло 311 осіб

Число жертв цунамі на західному узбережжі індонезійського острова Суматра досягло 311 осіб, поранено понад 400 жителів, повідомляє інтернет-портал новин Detik.com з посиланням на губернатора провінції Західна Суматра Ірвана ПРАІТНО.

Раніше повідомлялося, що гігантські хвилі, що обрушилися у ніч на вівторок на кілька островів архіпелагу Ментавай, розташованого у 12 годинах плавання від західного берега шостого за розмірами острова планети, забрали життя 272 осіб.

"Загинули 311 осіб, зникли безвісти 378", - заявив губернатор.

Він додав, що 264 жителі островів отримали тяжкі поранення, а 140 - легкі, і зараз ці сотні поранених терміново потребують медичної допомоги, відзначає РІА «Новости».

«Число біженців становить 4 тисячі осіб, і вони знаходяться на островах Південний Пагей і Північний Пагей», - сказав І.ПРАІТНО.